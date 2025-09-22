В Генштабе напомнили о мерах при неявке в военкомат

По его словам, речь идет о неявке без уважительной причины. В числе ограничений для таких призывников – блокировка кредитов и выезда за границу, запрет на регистрацию ИП, недвижимости и транспорта. Помимо этого, если призывник не явился в военкомат без уважительной причины, ему могут назначить штраф в размере 10 000–30 000 руб.