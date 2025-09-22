Газета
Общество

В Генштабе напомнили о мерах при неявке в военкомат

Ведомости

Ограничительные меры к призывникам, которые не явились в военкомат по электронной повестке, будут применены по истечении 20 календарных дней. Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

По его словам, речь идет о неявке без уважительной причины. В числе ограничений для таких призывников – блокировка кредитов и выезда за границу, запрет на регистрацию ИП, недвижимости и транспорта. Помимо этого, если призывник не явился в военкомат без уважительной причины, ему могут назначить штраф в размере 10 000–30 000 руб.

Осенний призыв на военную службу в 2025 г. стартует 1 октября и завершится 31 декабря. Призывникам будут отправлять электронные повестки (единая база «реестрповесток.рф» заработала по все России 9 мая 2025 г.). Уведомления о временных ограничительных мерах будут направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги». По словам Цимлянского, от напечатанных повесток Генштаб не отказался: они по-прежнему юридически значимы.

