Что нужно знать о новой системе цифрового учета военнообязанных

Уже во время пленарки Останина заявила, что принимать закон после «того, как прослушали лишь интервью» Картаполова о законопроекте, депутатам Госдумы еще не доводилось (на самом деле случаи, когда поправки появлялись непосредственно в день заседания бывали и прежде. – «Ведомости»). По ее мнению, то, что депутатам не дали времени ознакомиться с поправками, это неуважение – в законопроекте были поправки на 80 страниц. Если о законе будут спрашивать ее избиратели, то она не хочет отвечать им невнятно, сказала Останина.