Что нужно знать о новой системе цифрового учета военнообязанных

Что нужно знать о новой системе цифрового учета военнообязанныхГосдума 11 апреля приняла закон сразу во втором и третьем чтении
Госдума приняла 11 апреля поправки, которые предполагают цифровизацию системы воинского учет. В третьем чтении за них проголосовали 394 депутата, один из 450 воздержался. Уже 12 апреля закон рассмотрит Совет Федерации, после чего он поступит на подпись президенту.
Что говорили депутаты
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил, что 6 апреля законопроект был возвращен во второе чтение. Изначально он предполагал вручение повесток заказным письмом.
Картаполов сказал, что при частичной мобилизации в 2022 г. были выявлены недочеты. Поэтому стало понятно, что нужна единая база воинского учета, «и эту задачу мы решаем», сказал депутат. По его словам, законопроект решает еще две задачи – «минимизацию личного общения» людей и сотрудников военкоматов, поскольку его можно организовать в электронной форме. Также, подчеркнул Картаполов, к тем, кто соблюдает закон о воинском учете, и тем, кто уклоняется от воинской службы, должен быть разный подход: «Те, кто уклоняется, должны нести ответственность». По его словам, всего к законопроекту поступили 24 поправки, «над которыми работали все пять фракций Госдумы».
Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) написала в своем Telegram-канале, что в начале пленарного заседания при обсуждении повестки, которое проходит в закрытом от журналистов режиме, предложила снять с рассмотрения законопроект. С такими же предложениями выступили депутаты Алексей Куринный (КПРФ) и независимый депутат Оксана Дмитриева, сказала она.
Уже во время пленарки Останина заявила, что принимать закон после «того, как прослушали лишь интервью» Картаполова о законопроекте, депутатам Госдумы еще не доводилось (на самом деле случаи, когда поправки появлялись непосредственно в день заседания бывали и прежде. – «Ведомости»). По ее мнению, то, что депутатам не дали времени ознакомиться с поправками, это неуважение – в законопроекте были поправки на 80 страниц. Если о законе будут спрашивать ее избиратели, то она не хочет отвечать им невнятно, сказала Останина.
В этом же ключе выступили депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Артем Прокофьев и Куринный. Они заявили, что у них не было возможности ознакомиться с поправками, поскольку они были выложены в электронной базе Госдумы в 13 часов 29 минут. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Куринному написать заявление об отправлении добровольцем в зону спецоперации после того, как тот предложил голосование по каждой из 24 поправок.
В Кремле поддержали думское большинство. «Об этом мы говорили, после того как мы столкнулись с проблемами на начальном этапе специальной военной операции. Поэтому нам нужно это усовершенствовать, нам нужна цифровизация этой системы с тем, чтобы она стала действительно понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он не считает, что поправки должны вызвать новую волну эмиграции, поскольку «это не связано с мобилизацией». «Это связано с воинским учетом. И это нужно понимать, и это нужно объяснять. Воинский учет – это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И, соответственно, эта система должна идти в ногу с требованиями времени», – считает Песков.
За что голосовали депутаты
«Ведомости» изучили текст принятого закона. Основная группа поправок вносится в закон о воинской обязанности и военной службе. Корреспондирующие поправки вносятся и в другие законы.
Поправки в закон о воинской обязанности и военной службе
Что ждет граждан:
- Граждане, подлежащие призыву на военную службу (до этого в законе формулировка была «граждане, не пребывающие в запасе»), получают повестки в письменной форме, но они дублируются и в электронном виде. Повестки могут направляться заказными письмами и считаются врученными в день доставки заказных писем гражданам. Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».
Гражданам, которые подлежат призыву и получившим повестки, со дня, когда повестка считается врученной, в качестве временной меры запрещается выезд из России. Сведения об этом вносятся в Реестр воинского учета, а извещение направляется гражданину в личный кабинет на «Госуслугах», в управление ФСБ, МВД.
- Неявка гражданина без уважительной причины по врученной повестке в течение 20 дней влечет применение других временных мер: запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, запрет на регистрацию самозанятым, приостановка сделок с недвижимостью, ограничение на управление транспортными средствами и запрет на регистрацию транспортного средства, отказ на выдачу кредитов и займов. Решение о принятии таких мер подписывается электронной подписью военного комиссара и направляется в личный кабинет гражданина на «Госуслугах» и в государственные органы. Решение об отмене этих мер принимается в течение суток после явки гражданина по повестке или подтверждения уважительных причин неявки.
Органы госвласти субъектов могут установить дополнительные временные запреты, в частности, ограничить выплаты, льготы, меры поддержки. Решение о применении временных мер может быть обжаловано.
- Обжаловать решения, которые принимаются по закону о воинском учете, можно в досудебном порядке в призывной комиссии, в том числе в электронном виде. «Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц военного комиссариата, призывной комиссии, комиссии по постановке граждан на воинский учет либо членов их семей», – подчеркивается в законе.
Гражданину могут отказать в рассмотрении жалобы, например, если она содержит оскорбления или отправлена повторно.
Что ждет госорганы:
Постановка на воинский учет и снятие с него осуществляется с помощью внесения сведений в Реестр воинского учета, причем это может делаться без явки граждан в военкоматы. Если у военкоматов есть основания для зачисления в запас граждан, то это также делается без личной явки. Однако граждан должны информировать об этом через «Госуслуги».
Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, который будет определен правительством. Для его ведения используется информация из государственных информационных систем и от органов госвласти. Там будут указываться сведения о направлении повесток и получении их гражданами, о явке или неявке в военкоматы, о применении временных ограничительных мер в отношении граждан, их обжаловании, об уголовной, административной ответственности в отношении граждан. Оператором реестра является Минобороны. Создает реестр Минцифры. Правительство же обеспечивает сроки создания реестра.
Кроме Реестра воинского учета создается общедоступный Реестр направленных повесток. Информация из этого реестра гражданам будет предоставляться после авторизации в личном кабинете на сайте реестра, после появления информации на «Госуслугах» или после обращения в МФЦ.
- Руководители и ответственные за военно-учетную работу должностные лица должны оповещать граждан о повестках, в том числе в электронной форме. В течение пяти дней (вместо прежних двух недель) после изменения сведений должностные лица обязаны направлять информацию о гражданах, которые должны состоять на воинском учете. В течение трех дней (вместо двух недель) должностные лица обязаны направлять в военные комиссариаты сведения о гражданах, которые не состоят на воинском учете. Военные комиссариаты направляют повестки в организации как в обычной, так и в электронной форме.
- МВД должно предоставлять сведения об уголовном преследовании или о прекращении уголовного преследования граждан. Органы дознания и органы предварительного следствия должны информировать о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, стоящих на воинском учете, и тех, кто должен на нем состоять. Федеральные суды должны информировать комиссариаты о вступивших в силу приговорах.
- ФНС предоставляет в Реестр воинского учета в электронной форме сведения, необходимые для ведения воинского учета. Фонд пенсионного и социального страхования должен предоставлять сведения о признании инвалидами граждан, стоящих на воинском учете. Органы госвласти субъектов и медицинские организации должны предоставлять сведения о состоянии здоровья граждан. ЦИК должен предоставлять сведения о депутатах Госдумы, заксобраний и муниципальных депутатах и сроках их полномочий, а также о тех, кто зарегистрирован кандидатами на выборах. Образовательные организации должны предоставлять сведения о студентах и аспирантах, которые обучаются по очной форме. Минпросвещения должно предоставлять сведения о школьниках.
Губернаторы должны оказывать содействие в привлечении и отборе кандидатов для поступления на военную службу по контракту, обеспечении их вещевым и другим имуществом.
Поправки в закон о безопасности дорожного движения
Если в Реестре воинского учета есть сведения о принятии мер, направленных на обеспечение явки по повестке, то в отношении физлица ограничивается право на управление транспортным средством.
Поправки в закон о порядке въезда и выезда из России
Со дня, когда повестка считается врученной, запрещается выезд из России. Ограничение действует до исполнения обязанности явиться в военкомат.
Поправки в закон о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей
Отказ в регистрации, если есть временные меры, связанные с необходимостью явиться в военкомат.
Поправки в закон о потребительском кредите
Отказ в выдаче кредита, если есть временные меры, связанные с необходимостью явиться в военкомат.
Поправки в закон о государственной регистрации недвижимости
Приостановка кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость происходит, если есть временные меры по явке в военкомат.
Поправки в закон о госрегистрации транспортных средств
Отказ в регистрации транспортных средств в случае временных мер по явке в военкомат.
Закон вступит в силу со дня его опубликования. До начала работы Реестра воинского учета все мероприятия, которые появляются из-за поправок (постановка на воинский учет без личной явки, повестки в электронной форме, временные меры по обеспечению явки и др.) осуществляются без использования такого реестра.