Bitget ограничила операции для пользователей из России, Казахстана и Белоруссии
Криптобиржа Bitget внесла Россию, Казахстан и Белоруссию в перечень стран, резидентам которых доступ к услугам компании закрыт. Изменения были внесены в пользовательское соглашение биржи 16 октября.
С 10:00 мск 18 октября биржа перестанет принимать новые ордера и открывать позиции. Клиентам до 10:00 мск 21 октября нужно самостоятельно закрыть все позиции и вывести активы. После этого оставшиеся счета закроют принудительно. Ограничение доступа к аккаунтам начнется с 19:00 мск 21 октября. Клиенты получат письма на электронную почту, сообщения в приложении и/или push-уведомления с дальнейшими инструкциями. Биржа отметила, что ее служба поддержки поможет с выводом средств, ожидающими ордерами и другими вопросами по аккаунту.
Как отмечает издание The Defiant, шаг последовал после взлома кошелька 24 сентября. Bitget сообщила, что около $387,5 млн было переведено на адреса, контролируемые злоумышленниками. В объявлении о прекращении обслуживания решение с этим инцидентом не связывается.