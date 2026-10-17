Bitget ограничила операции для пользователей из России, Казахстана и Белоруссии

С 10:00 мск 18 октября биржа перестанет принимать новые ордера и открывать позиции. Клиентам до 10:00 мск 21 октября нужно самостоятельно закрыть все позиции и вывести активы. После этого оставшиеся счета закроют принудительно. Ограничение доступа к аккаунтам начнется с 19:00 мск 21 октября. Клиенты получат письма на электронную почту, сообщения в приложении и/или push-уведомления с дальнейшими инструкциями. Биржа отметила, что ее служба поддержки поможет с выводом средств, ожидающими ордерами и другими вопросами по аккаунту.