Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%BISVP10,520%CHMK3 175-0,63%IMOEX2 448,05+0,91%RTSI922,28+0,91%RGBI111,77-0,1%RGBITR771,320%
Главная / Политика /

Bitget ограничила операции для пользователей из России, Казахстана и Белоруссии

Ася Султанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Криптобиржа Bitget внесла Россию, Казахстан и Белоруссию в перечень стран, резидентам которых доступ к услугам компании закрыт. Изменения были внесены в пользовательское соглашение биржи 16 октября.

С 10:00 мск 18 октября биржа перестанет принимать новые ордера и открывать позиции. Клиентам до 10:00 мск 21 октября нужно самостоятельно закрыть все позиции и вывести активы. После этого оставшиеся счета закроют принудительно. Ограничение доступа к аккаунтам начнется с 19:00 мск 21 октября. Клиенты получат письма на электронную почту, сообщения в приложении и/или push-уведомления с дальнейшими инструкциями. Биржа отметила, что ее служба поддержки поможет с выводом средств, ожидающими ордерами и другими вопросами по аккаунту.

Как отмечает издание The Defiant, шаг последовал после взлома кошелька 24 сентября. Bitget сообщила, что около $387,5 млн было переведено на адреса, контролируемые злоумышленниками. В объявлении о прекращении обслуживания решение с этим инцидентом не связывается.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её