Посол России назвал условия для нормализации отношений с Германией
Отношения между Россией и Германией могут наладиться при условии, что интересы Москвы будут соблюдены, об этом ТАСС заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
«Надежда есть всегда. Некоторые, скажем так, предпосылки для того, чтобы потихоньку восстановить отношения, есть», – сказал он.
Нечаев отметил, что в разрешении сложившейся ситуации могут сыграть роль несколько ключевых факторов, в том числе существование в Германии большой российской диаспоры, «которая соблюдает и традиции, и культурно-гуманитарные наши дела, и русский язык». Он обратил внимание, что соотечественники, проживающие в Германии, отдают дань памяти захоронениям советских военных, а немецкие власти позитивно относятся к уходу за более чем 4000 таких захоронений. Посол также указал на наличие культурных связей между Россией и Германией и отметил совместные экономические интересы РФ и ФРГ.
«Мы руку протянутую не отталкиваем, но мы очень рассчитываем на то, что наши законные интересы будут учитываться», – заключил Нечаев.
1 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для восстановления отношений с Европой и отдельными европейскими странами. По его словам, ограничения со стороны ЕС на сотрудничество с Россией свидетельствуют о жестком давлении на отдельные страны.
5 октября глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер заявил, что ФРГ рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией. При этом он отметил, что ведомство не наблюдает признаков того, что Россия планирует нападение.
16 октября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз рассматривает вопрос о прекращении выдачи виз россиянам.