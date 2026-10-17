Посол России назвал условия для нормализации отношений с Германией

Нечаев отметил, что в разрешении сложившейся ситуации могут сыграть роль несколько ключевых факторов, в том числе существование в Германии большой российской диаспоры, «которая соблюдает и традиции, и культурно-гуманитарные наши дела, и русский язык». Он обратил внимание, что соотечественники, проживающие в Германии, отдают дань памяти захоронениям советских военных, а немецкие власти позитивно относятся к уходу за более чем 4000 таких захоронений. Посол также указал на наличие культурных связей между Россией и Германией и отметил совместные экономические интересы РФ и ФРГ.