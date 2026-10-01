Путин: у России нет условий для восстановления отношений с Европой

По словам президента, ограничения со стороны ЕС на сотрудничество отдельных европейских стран с Россией свидетельствуют о жестком давлении. Путин заявил, что такой «диктат» превосходит тот, который существовал в СССР. Он также допустил, что Евросоюз может «сам развалиться» из-за ошибок в экономике, отметив, что «проблем все больше».