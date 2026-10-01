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Путин: у России нет условий для восстановления отношений с Европой

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия не выдвигает предварительных условий для восстановления отношений с Европой и отдельными европейскими странами. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в Национальном центре «Россия».

По словам президента, ограничения со стороны ЕС на сотрудничество отдельных европейских стран с Россией свидетельствуют о жестком давлении. Путин заявил, что такой «диктат» превосходит тот, который существовал в СССР. Он также допустил, что Евросоюз может «сам развалиться» из-за ошибок в экономике, отметив, что «проблем все больше».

Путин добавил, что Москва готова восстанавливать связи с европейскими государствами. Он также отметил, что Россия готова возобновить диалог по стратегическим вооружениям.

18 сентября Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что западным странам лучше жить дружно, иначе России придется отвечать. Он отметил, РФ готова к тому, чтобы восстановить отношения и продолжить сотрудничество. Президент подчеркнул, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран.

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