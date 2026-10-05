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Главная / Политика /

Глава разведки Германии предупредил о риске конфликта с Россией

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер на ежегодных публичных слушаниях парламентского контрольного комитета бундестага.

«Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», – сказал Йегер. При этом глава BND признал, что его ведомство не наблюдает признаков того, что Россия планирует нападение. Несмотря на это, по его словам, НАТО «не может позволить себе расслабиться».

1 октября президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается нападать на другие государства ни в ближайшие годы, ни в более отдаленной перспективе. 5 октября стало известно о разработке НАТО стратегии быстрой победы на случай якобы атаки России. Концепция предусматривает использование на восточном фланге альянса беспилотников и систем с искусственным интеллектом.

12 июня главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что, согласно изученным им разведданным, Россия не стремится к военному конфликту с альянсом. Он говорил об этом, отвечая на вопрос о возможном применении Москвой военной силы против стран Прибалтики.

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