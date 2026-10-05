Глава разведки Германии предупредил о риске конфликта с Россией

«Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», – сказал Йегер. При этом глава BND признал, что его ведомство не наблюдает признаков того, что Россия планирует нападение. Несмотря на это, по его словам, НАТО «не может позволить себе расслабиться».