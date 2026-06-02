Учебники по русскому и литературе передали на экспертизу в Минпросвещения
Единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов и среднего профессионального образования передали Минпросвещения. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская на совете по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
«Сейчас они проходят положенные по закону экспертизы», – сказала она.
Ямпольская также анонсировала возвращение учебных словарей школьника со следующего года. Их составят в полном соответствии с нормативными словарями русского языка, утвержденными правительственной комиссией.
19 ноября министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что единые учебники по русскому и литературе начнут использоваться в российских школах с 1 сентября 2027 г. Он уточнил, что до запуска в массовое использование учебники пройдут апробацию, а учителя – повышение квалификации.
Единые учебники уже применяются по другим предметам. 30 августа 2024 г. в Москве представили линейку учебников по мировой и российской истории для 5–9-х классов, а также колледжей и техникумов. С сентября обучение по ним начали школьники ряда регионов, а в 2025/26 учебном году эти книги появились во всех школах страны.