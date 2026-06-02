ABRD139,4+0,87%CNY Бирж.10,791+1,42%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,05+0,44%RGBITR784,4+0,46%
Главная / Общество /

Учебники по русскому и литературе передали на экспертизу в Минпросвещения

Единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов и среднего профессионального образования передали Минпросвещения. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская на совете по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

«Сейчас они проходят положенные по закону экспертизы», – сказала она.

Ямпольская также анонсировала возвращение учебных словарей школьника со следующего года. Их составят в полном соответствии с нормативными словарями русского языка, утвержденными правительственной комиссией.

19 ноября министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что единые учебники по русскому и литературе  начнут использоваться в российских школах с 1 сентября 2027 г. Он уточнил, что до запуска в массовое использование учебники пройдут апробацию, а учителя – повышение квалификации. 

Единые учебники уже применяются по другим предметам. 30 августа 2024 г. в Москве представили линейку учебников по мировой и российской истории для 5–9-х классов, а также колледжей и техникумов. С сентября обучение по ним начали школьники ряда регионов, а в 2025/26 учебном году эти книги появились во всех школах страны.

