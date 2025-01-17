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Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за продажу вейпов детям до 2 млн рублей

Ведомости

Штрафы за продажу сигарет и вейпов могут увеличить до 2 млн руб., соответствующий законопроект рекомендовал к принятию комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Это следует из думской электронной базы.

Инициативой предлагается увеличить штрафы на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Для физических лиц он составил от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб., для юрлиц – от 1,5 до 2 млн руб.

Комитет нижней палаты ко второму чтению поддержал поправку о том, что норма будет распространяться на случаи, если действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

В середине декабря 2024 г. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям. Сейчас штрафы установлены от 40 000 до 60 000 руб. для граждан, для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб. По новому правилу за повторное нарушение будет грозить наказание по УК.

Осужденного могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо без установления срока.

15 января этого года ТАСС со ссылкой на проект решения профильного комитета Госдумы по охране здоровья писал, что законопроект о запрете на продажу вейпов и жидкостей для них могут рассмотреть в марте 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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