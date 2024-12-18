За повторную продажу вейпов детям установят уголовную ответственность

За повторную продажу вейпов детям установят уголовную ответственностьНарушителям будут грозить штрафы и исправительные работы на срок до года
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. В нем предлагается внести изменения в ст. 151.1 (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) Уголовного кодекса (УК). На рассмотрение нижней палаты инициативу внесли 28 ноября 2024 г. Среди авторов законопроекта – спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди», председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев, заместитель главы комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев (оба – «Единая Россия») и др.
В действующем законодательстве за продажу несовершеннолетним табачной, никотинсодержащей продукции, сырья для их изготовления, а также устройств для их потребления и кальянов устанавливаются штрафы. Они прописаны в ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан штраф варьируется от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб. Теперь лицу, повторно совершившему это правонарушение, будет грозить наказание по УК. В редакции законопроекта для третьего чтения предлагается установить штраф от 50 000 до 80 000 руб. Он также может устанавливаться в размере зарплаты или другого дохода нарушителя за период от трех до шести месяцев. Кроме того, осужденного могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо без установления срока.
До этого УК подобных норм в отношении продажи табачной продукции детям не содержал, отмечает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. Законопроект поставил знак равенства между продажей алкоголя и табака несовершеннолетним, но его применение – другой вопрос, говорит эксперт. По мнению Шлеевой, ст. 151.1 УК в действующей редакции, где прописана ответственность за продажу алкоголя, не пользуется «популярностью» на практике. Она приводит следующие данные Судебного департамента при Верховном суде: в 2021 г. по ней было осуждено 549 лиц, в 2022 г. – 584, а в 2023 г. – 543.
Вместе с этим важно учитывать, что статистика судимости не отражает реальной картины распространенности преступления, добавляет Шлеева. Большинство сделок по розничной продаже алкогольной продукции детям относятся к сфере латентной преступности и остаются незарегистрированными ни в качестве правонарушений, ни как преступления, говорит она. Шлеева также высказала предположение, что аналогичный расклад будет и с розничной продажей табачной продукции после ее криминализации.
Врачи отмечают важность принятия инициативы, напоминая о возможных заболеваниях. Так, в 2019 г. у тех, кто курит вейпы, наблюдалось развитие характерных симптомов – одышки, кашля, тошноты, рвоты, диареи, напоминает врач-педиатр медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Семизарова. Это состояние получило название EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) – повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет. Семизарова уточнила, что заболевание по течению напоминает пневмонию и в тяжелых случаях пациенты с EVALI попадают в отделения реанимации и нуждаются в искусственной вентиляции легких. Кроме того, у курильщиков появляется риск развития бронхиальной астмы и онкологических заболеваний, в первую очередь – рака легких, говорит Семизарова.
Статистика правонарушений
По данным Минпромторга, за IV квартал 2023 г. возбуждено 26 административных дел, касающихся продажи табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, говорится в пояснительной записке к инициативе. Число точек продажи вейпов за год выросло в 2,3 раза до 120 800 во II квартале 2024 г., следует из данных Роспотребнадзора. При этом 43% продукции находится в обороте без обязательной маркировки, а в 47% случаях продажа вейпов происходит с нарушениями закона (открытая выкладка, продажа вблизи школ, продажа подросткам и др.), отмечается в тексте записки.
Курение провоцирует риск развития ишемической болезни сердца – он увеличивается в 2–4 раза вне зависимости от пола и возраста, заявила заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета (РНИМУ им. Н. И. Пирогова) Елена Резник. По ее словам, у курильщика инфаркт миокарда развивается в более молодом возрасте, при этом риск неблагоприятных коронарных событий у него сопоставим с риском у более старших пациентов. Кроме того, курение приводит к преждевременному старению сердечно-сосудистой системы. Резник приводит следующие цифры: пагубная привычка увеличивает риск заболевания периферических артерий в 3–6 раз.
Еще одна проблема при курении – психологическая зависимость, отмечает педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевскому Валу Анастасия Могилевец. Ребенок, который начинает курить, становится недоверчивым, нервным и дерганым, добавила эксперт. Он пытается контролировать присутствие родителей, если они находятся рядом с его вещами. Кроме того, у ребенка увеличиваются карманные расходы – он может либо просить больше денег, либо постоянно их откладывать, пояснила Могилевец. Она также подчеркивает, что после нескольких месяцев курения у детей появляется бледность, сухой резкий кашель и изменение цвета эмали зубов. Вероятность того, что ребенок начнет курить, гораздо выше, если он общается с курящими друзьями или видит родителей с сигаретой, считает Могилевец.