За повторную продажу вейпов детям установят уголовную ответственность

В действующем законодательстве за продажу несовершеннолетним табачной, никотинсодержащей продукции, сырья для их изготовления, а также устройств для их потребления и кальянов устанавливаются штрафы. Они прописаны в ст. 14.53 Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан штраф варьируется от 40 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 150 000 до 300 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 600 000 руб. Теперь лицу, повторно совершившему это правонарушение, будет грозить наказание по УК. В редакции законопроекта для третьего чтения предлагается установить штраф от 50 000 до 80 000 руб. Он также может устанавливаться в размере зарплаты или другого дохода нарушителя за период от трех до шести месяцев. Кроме того, осужденного могут приговорить к исправительным работам на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо без установления срока.