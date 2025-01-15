Запрет на продажу вейпов в России могут рассмотреть в Госдуме

Согласно пояснительной записке, авторы проекта предлагают ввести полный запрет на розничную продажу никотиносодержащих жидкостей, а также безникотиновых жидкостей и устройств, предназначенных для их использования. В качестве причины для принятия меры называется стремительный рост людей, использующих такие устройства, особенно среди подростков, а также слабый контроль со стороны надзорных органов в связи с мораторием на внеплановые проверки.