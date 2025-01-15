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Запрет на продажу вейпов в России могут рассмотреть в Госдуме

Ведомости

Законопроект, запрещающий розничную торговлю вейпами и жидкостями для них в России, планируется внести в план работы Госдумы на март 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на проект решения профильного комитета нижней палаты парламента по охране здоровья.

«Предложить Совету Госдумы включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии 2025 г. (март)», – цитирует агентство документ.

Законопроект был внесен в Госдуму 26 декабря 2024 г. депутатами от КПРФ Евгением Бессоновым, Николаем Коломейцевым и Алексеем Куринным. Спикер парламента Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет. Предполагается внесение поправок в ст. 19 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Согласно пояснительной записке, авторы проекта предлагают ввести полный запрет на розничную продажу никотиносодержащих жидкостей, а также безникотиновых жидкостей и устройств, предназначенных для их использования. В качестве причины для принятия меры называется стремительный рост людей, использующих такие устройства, особенно среди подростков, а также слабый контроль со стороны надзорных органов в связи с мораторием на внеплановые проверки.

Авторы проекта подчеркивают, что устройства для потребления никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей серьезно угрожают здоровью, вызывая зависимость, респираторные болезни, а также повышая риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Кроме того, молодые люди – потребители вейпов склонны далее к переходу на традиционный вариант табакокурения со всеми его негативными последствиями для здоровья», – указано в пояснительной записке.

Отмечается также, что практика полного запрета на продажу подобной продукции существует во многих развитых государствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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