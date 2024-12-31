Что изменится для россиян в январе

С 1 января вырастут штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД). В среднем они увеличатся в 1,5 раза. Так, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности увеличивается с 1000 до 1500 руб., за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление авто – с 30 000 до 45 000 руб., а за превышение скорости – с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500–5000 руб. на 750–7500 руб. (максимальное наказание по этим статьям – для Москвы и Санкт-Петербурга). За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф вырастет с 2500–5000 до 3700–7500 руб., а среднего – с 10 000–20 000 до 15 000–30 000 руб. При этом скидка при оплате штрафов снизится (с 50% до 25%), но срок льготной оплаты увеличится (с 20 до 30 дней).