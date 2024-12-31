Что изменится для россиян в январе

Что изменится для россиян в январеПрогрессивная шкала налогообложения, индексация соцвыплат и туристический налог
В России с 1 января пенсии, МРОТ, некоторые соцпыплаты и налоговые вычеты будут увеличены. Начнет действовать расширенная пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заработает единая система ОСАГО РФ и Белоруссии, автомобилистам поднимут штрафы за нарушение ПДД, а мигрантам сократят срок временного пребывания. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в начале нового года.
Повышение МРОТ
С 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен на 16,6% и достигнет 22 440 руб. по сравнению с 19 242 руб. в 2024 г., что позволит повысить зарплаты порядка 4 млн работников. В пояснительной записке к проекту Минтруда говорилось, что повышение показателя обеспечит исполнение нормы о соотношении между МРОТ и медианной заработной платой не менее 48%. В августе премьер Михаил Мишустин поручил включить показатели о двукратном повышении МРОТ к 2030 г. в национальный проект «Кадры». В майском указе президента о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. указано, что МРОТ к 2030 г. должен вдвое превысить уровень прошлого года и достичь 35 000 руб. в месяц.
С 1 января вырастет также и размер прожиточного минимума. Показатель будет увеличен на 14,8% и составит на душу населения 17 733 руб., для трудоспособного населения – 19 329 руб., пенсионеров – 15 250 руб., а для детей – 17 201 руб.
Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
Индексация пенсий работающим гражданам России была приостановлена с 2016 г., с января 2025 г. она будет возобновлена – на это потребуется более 96 млрд руб., но, как ожидают власти, данный шаг позволит привлечь в экономику опытных специалистов на фоне дефицита кадров в стране. В рамках индексации каждый год сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом всех корректировок будет повышаться. Из этого вычитается сумма пенсии и выплаты к ней, исчисленная до индексаций 2025 г. и последующих годов. Эта разница сумм будет прибавлена к сумме пенсии и фиксированной выплаты, предоставляемой по состоянию на дату, предшествующую индексации.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил 28 декабря, что страховые пенсии и для работающих, и для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,3% с начала года, а досрочные перечисления пенсий уже начались. С января стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 133,05 руб. до 142,76 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится с 8134,88 руб. до 8728,73 руб.
Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. в Госдуме, заявлял, что, согласно документу, средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб. Пенсионные выплаты с января будут проиндексированы на уровень инфляции.
Получение единого пособия упростят
С начала года российским семьям, которые уже получают единое детское пособие, упростят получение такой выплаты на последующего ребенка. Теперь выплату будут назначать без проверки уровня нуждаемости семьи, на тот же период и в том же размере, в котором родители получают его на старших детей.
Единое детское пособие могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Единым пособием охвачено 35,5% российских детей в этом возрасте, писали «Ведомости». Ежемесячное число получателей единого пособия – 10,2 млн детей. В Минтруде ожидают, что единое пособие будет введено в отношении 448 846 детей. Средняя продолжительность выплаты единого пособия в отношении новорожденного ребенка составит четыре месяца.
Расширение шкалы НДФЛ
С 2025 г. в России заработает расширенная пятиступенчатая шкала НДФЛ вместо действующей сейчас двухступенчатой. С 2021 г. в РФ применялась прогрессивная шкала налогообложения, которая предусматривала ставку 13% на доходы в пределах 5 млн руб. за год и 15% – на сумму доходов, превышающих 5 млн руб. за год. В рамках новой прогрессивной шкалы ставка в 13% сохранится только для граждан с доходами, не превышающими 2,4 млн руб. в год (200 000 руб. в месяц).
Платить налог по более высокой ставке граждане будет не со всей суммы дохода, а лишь с его превышения над минимальным уровнем для той или иной ставки налога, закрепленной в прогрессивной шкале.
В результате распределение налоговой нагрузки между гражданами станет, как ожидается, более справедливым. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ будут платить лишь около 2,5 млн человек. Поступления от части НДФЛ, зачисляемой в федеральный бюджет (т. е. по ставке выше 13%), вырастут почти втрое – с 307 млрд руб. в 2024 г. до 810,54 млрд руб. в 2025 г., говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.
Некоторые налоговые вычеты увеличат, а их получение – упростят
С 1 января стандартный налоговый вычет на второго и последующих детей и лимит доходов, до которого он предоставляется, увеличатся. Вычет на второго ребенка вырастет вдвое и составит 2800 руб., на третьего и каждого последующего – 6000 руб. С 6000 руб. до 12 000 руб. увеличен вычет опекунам, попечителям, а также приемным родителям на каждого ребенка, если несовершеннолетний является инвалидом. Эта же мера действует и для учащихся очной формы обучения в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп. Размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей, вырастет с 350 000 руб. до 450 000 руб. При первом получении стандартного вычета на детей необходимо предоставить документы, подтверждающие право на него, каждое последующее получение теперь будет проходить в беззаявительном порядке.
Кроме того, в России водится новый вычет в размере 18 000 руб. за год для лиц, которые выполнили нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) согласно возрастной группе и были награждены знаком отличия.
Ряд госпошлин возрастут
В новом году увеличатся некоторые госпошлины. Так, пошлина за государственную регистрацию расторжения брака вырастет почти в восемь раз: с 650 до 5000 руб. (пошлина за заключение брака останется на уровне 350 руб.). Пошлину за регистрацию смены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, увеличивается с 600 до 5000 руб., а за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, поднимется на 700 руб. – со 1300 до 2000 руб.
Пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, которая подается при проведении бизнесом крупных сделок, вырастет с 35 000 до 400 000 руб. Пошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, поднимется с 16 000 до 50 000 руб. Госпошлина за государственную регистрацию договора аренды либо уступки прав требования по нему увеличивается с 2000 до 4000 руб. для граждан и с 22 000 до 44 000 руб. – для организаций.
В России вводится туристический налог
Налоговый кодекс РФ дополняется новой статьей, которая вводит в стране туристический налог. Вводиться в действие налог должен властями городов и муниципалитетов, они же будут и определять его ставку (в 2025 г. ее предел – 1% от стоимости размещения, но не менее 100 руб. в сутки). Платить налог будут организации и граждане, предоставляющие места для временного проживания физлиц в принадлежащих им средствах размещения, включенных в реестр классифицированных средств размещения.
Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко в конце октября рассказала «Ведомостям», что налог может не заработать с 1 января 2025 г., поскольку при принятии соответствующих поправок в Налоговый кодекс не было учтено, что сейчас отсутствует единый реестр для всех видов классифицированных средств размещения. Тем не менее, ряд регионов уже объявили о планах ввести туристический налог с января.
Старт эксперимента по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов
В течение первого полугодия 2025 г. в стране пройдет эксперимент по онлайн-продаже билетов отдельным категориям россиян, которые принимают участие в программе субсидированных авиаперевозок. В нем примут участие россияне в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, а также жители регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области, вынужденные обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу. В ходе эксперимента будут апробированы технологии электронного подтверждения прав пассажира на билет по спецтарифу. Для этого будет создан отдельный цифровой сервис, который обеспечит проверку права граждан на льготные билеты в режиме реального времени.
Срок временного пребывания мигрантов ограничат
Срок временного пребывания иностранцев, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы, с января будет сокращен до 90 дней суммарно в течение одного календарного года (прежде – в течение полугода). Обсуждение инициативы началось еще весной, а августе был принят соответствующий закон. За нарушение сроков пребывания в стране въезд в РФ будет запрещен в течение трех лет.
Помимо этого, иностранным гражданам с начала года запрещается иметь более 10 сим-карт. Заключить договор с оператором связи такие лица смогут только при посещении его офиса, пройдя идентификацию по биометрии.
Вводится стандарт защиты ипотечников
С января вступит в силу новый стандарт ипотечного кредитования за исключением положения об отмене дополнительных комиссий за установление пониженных ставок (оно вступит в силу в июле). Стандарт призван защитить права и интересы ипотечных заемщиков и предусматривает запрет на вознаграждения банкам за пониженные ставки от застройщиков. Ипотечные кредиты не должны выдаваться на срок более 30 лет и превышать 80% от справедливой стоимости жилья. Помимо этого документ требует от банков доносить до заемщиков в доступной форме все условия кредита и связанные с ним риски.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики предупреждали, что из-за появления нового стандарта банки могут закладывать упущенную выгоду в ставку, что, в свою очередь, вызовет ее дополнительный рост.
В ряде регионов запрещен майнинг
С 1 января и по 15 марта 2031 г. вводится запрет на майнинг цифровой валюты и участие в майнинг-пуле на территории Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. С 1 января и по 15 марта 2025 г. временный запрет вводится на отдельных территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В 2026-2031 гг. запрет там будет вводиться с 15 ноября по 15 марта.
Вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь и сигареты
С начала года вырастут минимальные цены на отпускные, оптовые и розничные цены на крепкий алкоголь. Бутылка водки 0,5 л крепостью 40% будет стоит не менее 349 руб., бренди – 472 руб., коньяка – 651 руб. Рост цен связали с ростом затрат на производство, логистику и с повышением уровня инфляции, отмечали в Минфине. Единая минимальная цена пачки сигарет с 1 января по 31 декабря 2025 г. вырастет со 129 руб. до 135 руб. за пачку. Минимальная же цена 1 г продукции с нагреваемым табаком составит 22 руб., а 1 мл жидкости для электронных систем доставки никотина в картридже или капсуле – 80 руб.
Ужесточение ответственности за продажу вейпов
В России с января вводится уголовное наказание за повторную розничную продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов, кальянов и другой никотинсодержащей продукции. Совершившим такое нарушение неоднократно грозит штраф от 50 000 до 80 000 руб. либо исправительные работы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Появится новый вид страхования
С января вступит в силу принятый еще в декабре 2023 г. закон, который вводит в России долевое страхование жизни (ДСЖ) и позволит россиянам оформлять договор, в котором будет предусмотрено классическое страхование жизни и управление его вложениями в Паевом инвестиционном фонде, а также распределение долей между ними. По задумке авторов проекта, для экономики новый инструмент станет источником «длинных денег» и повлияет на развитие конкуренции на страховом рынке за счет большего продуктового разнообразия оказываемых услуг.
Единая система ОСАГО России и Белоруссии
С 1 января действие полиса ОСАГО будет распространено на территорию Белоруссии. Правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования будут наделяться страховщики с местом постоянного нахождения в России или Белоруссии. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории Союзного государства. Заключение договоров возможно в форме электронного документа. В качестве подтверждения исполнения владельцем авто обязанности по страхованию выступает наличие данных о заключенном договоре страхования в автоматизированной информационной системе.
Штрафы для автомобилистов вырастут
С 1 января вырастут штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД). В среднем они увеличатся в 1,5 раза. Так, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности увеличивается с 1000 до 1500 руб., за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление авто – с 30 000 до 45 000 руб., а за превышение скорости – с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500–5000 руб. на 750–7500 руб. (максимальное наказание по этим статьям – для Москвы и Санкт-Петербурга). За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф вырастет с 2500–5000 до 3700–7500 руб., а среднего – с 10 000–20 000 до 15 000–30 000 руб. При этом скидка при оплате штрафов снизится (с 50% до 25%), но срок льготной оплаты увеличится (с 20 до 30 дней).
Не включенным в реестр блогерам ограничат рекламу
Блогеры, аудитория страниц которых превышает 10 000 подписчиков, которые не подали заявление о включении в реестр Роскомнадзора, не смогут с января размещать там рекламу, а также информацию с предложением о финансировании блогера и способах такого финансирования. Кроме того, блогер обязан в течение суток с момента получения требования РКН ограничить доступ к странице. Закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре, вступил в силу с 1 ноября.