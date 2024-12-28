Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания языка

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября. Среди его авторов – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди». Во втором и окончательном третьем чтениях документ приняли 11 декабря, 20 декабря он был одобрен Советом Федерации.