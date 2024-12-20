Сенаторы одобрили запрет приема в школы детей мигрантов без знания языка
Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Решение приняли на планарном заседании верхней палаты парламента.
Законопроект предлагает обязать детей иностранцев и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. Испытание должно быть бесплатным. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Еще одно новое обязательное требование для зачисления в школы – подтверждение законности пребывания ребенка в России.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября. Среди его авторов – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди». Во втором и окончательном третьем чтениях документ приняли 11 декабря.
Закон может вступить в силу с 1 апреля 2025 г.