Дума приняла закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского
Госдума приняла во втором и окончательном третьем чтениях закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь документ предстоит рассмотреть Совету Федерации.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября. Среди его авторов – спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций – Владимир Васильев от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Алексей Нечаев от партии «Новые люди».
Инициатива предлагает обязать детей иностранцев и лиц без гражданства проходить тестирование на уровень владения русским языком при поступлении в общеобразовательные организации. Испытание должно быть бесплатным, говорится в принятом законе. В случае если ребенок не подтвердит владение русским языком, его не допустят до освоения образовательных программ. Еще одно новое обязательное требование для зачисления в школы – подтверждение законности пребывания ребенка в России.
Если документ будет утвержден Советом Федерации, а затем и президентом РФ, то закон может вступить в силу уже с 1 апреля 2025 г.