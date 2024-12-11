Детей мигрантов без знания русского языка не будут принимать в школы

Детей мигрантов без знания русского языка не будут принимать в школыИм также придется подтвердить законность пребывания в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Депутаты одобрили поправки на пленарном заседании нижней палаты 10 декабря. Законопроект предполагает изменения в ст. 67 и 78 закона об образовании в РФ. Детей иностранцев и лиц без гражданства при поступлении в школы обяжут проходить тестирование на уровень владения русским языком. Если ребенок не сдаст тест, его не допустят до освоения образовательных программ, следует из текста поправок. Еще одно новое обязательное требование для зачисления в школы – подтверждение законности пребывания ребенка в России, говорится там же.
Депутаты рассматривают законопроект в ускоренном порядке. Документ был внесен в нижнюю палату 25 ноября. Принят в первом чтении 10 декабря. Во втором и третьем чтениях его планируют рассмотреть уже 11 декабря, сказал во время пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Мы сможем в этом случае уже с января запустить все необходимые процессы в сфере образования, оценки знания языка», – пояснил он.
Среди авторов законопроекта – сам Володин, вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета по контролю Олег Морозов, а также лидеры фракций Владимир Васильев из «Единой России», Геннадий Зюганов из КПРФ, Леонид Слуцкий из ЛДПР, Сергей Миронов из «Справедливой России» и Алексей Нечаев из партии «Новые люди».
Во время своего выступления председатель комитета по просвещению единоросс Ирина Белых отметила, что законопроект не предусматривает запрета на повторное или неоднократное прохождение тестирования на знание русского языка. Она также напомнила, что сейчас в законодательстве нет норм, регламентирующих особенности приема иностранных граждан в школы. То есть если выясняется, что ребенок находится в России незаконно, то отказать в приеме на обучение ему невозможно, пояснила она.
Депутатов озаботило, чем же будут заниматься дети, не прошедшие тестирование. Не будут ли они предоставлены самим себе и улице, не будут ли созданы условия для роста правонарушений и подростковой преступности.
После принятия Госдумой законопроекта, запрещающего обучение детей мигрантов, не владеющих русским, в школах, они «будут болтаться на улице, втягиваться в криминал» и не будут интегрироваться в российское общество, высказался глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании с участием президента Владимира Путина 10 декабря.
По его мнению, решить проблему можно, создав центры обучения русскому языку для детей мигрантов – такое предложение члены СПЧ направили в Госдуму. Запуск таких центров есть в планах Минпросвещения, говорил руководитель этого ведомства Сергей Кравцов 26 ноября. Но, по его словам, на это уйдет 2–3 года.
Проблема низкого уровня знания русского языка у детей мигрантов в школах активно обсуждается уже больше года. По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года 41% учащихся в российских школах детей мигрантов не знали или плохо знали русский язык, сказал Володин.
Наиболее частыми проблемами среди детей мигрантов в школах являются следующие: непонимание русского языка, нежелание или невозможность обучаться и социализироваться, а также отсутствие внимания к проблемам со стороны родителей, следует из результатов декабрьского опроса компании «Актион образование» 415 респондентов (38,7% – заместители директора школы, 31,4% – учителя, 15,1% – директора школ) из 68 регионов РФ.
В середине августа «Ведомости» со ссылкой на результаты социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС писали, что почти 53% учителей сообщили о проблемах с владением русским языком у детей мигрантов, а также отметили трудности с освоением общеобразовательных предметов. В исследовании приняли участие 2064 педагога школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.