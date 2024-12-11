Детей мигрантов без знания русского языка не будут принимать в школы

Во время своего выступления председатель комитета по просвещению единоросс Ирина Белых отметила, что законопроект не предусматривает запрета на повторное или неоднократное прохождение тестирования на знание русского языка. Она также напомнила, что сейчас в законодательстве нет норм, регламентирующих особенности приема иностранных граждан в школы. То есть если выясняется, что ребенок находится в России незаконно, то отказать в приеме на обучение ему невозможно, пояснила она.