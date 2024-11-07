Эксперты предложили пути решения миграционных проблем в России

Сегодня в России действует патентная система. Патент подтверждает право иностранного гражданина на временное осуществление трудовой деятельности. Но изначально эта система, введенная в российское миграционное законодательство в 2010 г., не была предназначена для широкого использования, говорит Бурда. «Когда система патентов разрабатывалась, предполагалось, что это будет специальный документ, который получали бы иностранные работники, задействованные по найму у частных лиц. Ни о какой работе мигрантов у юридических лиц, на предприятиях, где-то еще, речь не шла. Но потом, соответственно, идея понравилась, и, соответственно, обилетить патентами решили абсолютно всех, кто въезжает в Россию в безвизовом порядке», – рассказал он.