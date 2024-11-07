Эксперты предложили пути решения миграционных проблем в России

Эксперты предложили пути решения миграционных проблем в РоссииОдним из главных инструментов может стать организованный набор иностранных работников
По данным МВД России, на миграционном учете по состоянию на 1 сентября 2024 г. состоят почти 6,2 млн иностранцев – 4,2% от населения страны. Но даже такое их количество неспособно решить проблему с дефицитом кадров, поскольку отбор иностранных специалистов для российского рынка труда отсутствует и миграция перестает быть трудовой. К такому выводу пришли участники сессии «Управление миграцией: как получить плюсы без минусов» Русского экономического форума в Челябинске.
Сегодня трудовая миграция носит низкоквалифицированный характер, отметил руководитель направления «Миграция» Центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС Михаил Бурда: 2% мигрантов не имеют никакого образования, а 60% – только общее среднее. А те иностранные специалисты, которые имеют квалификацию, не всегда могут заявить о себе и своих навыках, подчеркнул председатель правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антон Ковалев.
Сегодня в России действует патентная система. Патент подтверждает право иностранного гражданина на временное осуществление трудовой деятельности. Но изначально эта система, введенная в российское миграционное законодательство в 2010 г., не была предназначена для широкого использования, говорит Бурда. «Когда система патентов разрабатывалась, предполагалось, что это будет специальный документ, который получали бы иностранные работники, задействованные по найму у частных лиц. Ни о какой работе мигрантов у юридических лиц, на предприятиях, где-то еще, речь не шла. Но потом, соответственно, идея понравилась, и, соответственно, обилетить патентами решили абсолютно всех, кто въезжает в Россию в безвизовом порядке», – рассказал он.
Бурда перечислил ряд проблем, которые вскрылись за время действия патентной системы: отсутствие количественных и качественных критериев внешней трудовой миграции, а также дисбаланс реальных потребностей рынка труда и предлагаемых трудовых ресурсов. Квотирование при этом было отменено, что лишило государство возможности учитывать реальные потребности рынка в рабочей силе, а миграционная активность демонстрирует диспропорцию. Москва, Московская область и Санкт-Петербург на сегодняшний день – основные центры миграционного притяжения. Здесь находится более половины всей легальной иностранной силы, что приводит к созданию компактных поселений, отметил Бурда. Это, в свою очередь, часто ведет к формированию локальных сообществ, которые живут по своим нормам, что вызывает беспокойство у местного населения, отмечает он.
По данным социологического исследования института Царьграда, уже 40% жителей Москвы серьезно обеспокоены миграционной проблемой, рассказал руководитель отдела внешних коммуникаций института Никита Комаров. Тенденцию в изменении отношения к иностранцам замечает и кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ФГБУН «Институт востоковедения РАН» Наталья Космарская: еще 10 лет назад мигранты «выступали в глазах людей скорее как жертвы и вызывали определенное сочувствие». Сегодня же у людей наблюдается усталость и ощущается огромная дистанция между среднестатистическим москвичом и среднестатистическим мигрантом с точки зрения социально-культурного статуса, отметила эксперт.
Комаров отметил еще одну проблему – это нагрузка на инфраструктуру. Сегодня, по его словам, миграция носит не трудовой, а замещающий характер: мигранты приезжают с целью остаться в России и перевезти сюда свою семью, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на социальную, транспортную, коммунальную инфраструктуры. 250 000 представителей из Центральной Азии и Закавказья ежегодно меняют миграционный статус на российский паспорт, добавил эксперт.
Также Комаров обратил внимание на отток капитала. «Даже если мы говорим о трудовой миграции, о тех, кто действительно сюда приезжает работать, но работает в низкопроизводительных отраслях, которые генерируют небольшую дополнительную стоимость, – значительные средства выводятся из экономики. По данным на 2022 г., в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию было выведено $22 млрд», – подсчитал представитель института Царьграда.
Кроме того, по словам Бурды, растет нелегальная миграция – лишь 35-40% мигрантов, прибывающих с целью трудоустройства, получают разрешительные документы на пребывание в стране и работу.
Среди действенных мер, которые уже были реализованы для решения обозначенных проблем, он выделил, во-первых, введение запрета на осуществление временной трудовой деятельность иностранными гражданами на основании патента по ОКВЭД. По данным на октябрь, которые приводит Бурда, к этому запрету присоединилось 37 субъектов России, 22 из которых в этому году его впервые ввели или расширили. Ожидается, что в 2025 г. еще три субъекта запретят мигрантам временную работу по патенту на своей территории. Вторая мера, на которую обратил внимание эксперт, – индексация регионального коэффициента стоимости авансового налогового платежа.
Также в этом году МВД усилило контроль над мигрантами. За семь месяцев этого года в 3,1 раза возросло количество внеплановых проверок, проведенных в отношении работодателей, которые привлекают к труду мигрантов. В июле официальный представитель МВД сообщал, что с начала года из России выслали 65 000 иностранных граждан, а для 120 000 лиц был закрыт въезд в страну. В августе президент подписал закон, который устанавливает новый правовой режим высылки мигрантов. Также, в Госдуму был внесен пакет поправок, касающихся уголовной ответственности за содействие незаконной миграции. Изменения произошли и в налоговом законодательстве: была увеличена стоимость патента.
Культурные мероприятия, которые помогли бы повысить терпимость к мигрантам, по мнению Космарской, не будут иметь большого эффекта. «Возникает потребность разбавления низкостатусного труда людьми, которые выглядели бы по-другому, не ассоциировались с миграцией, со всеми ее негативными последствиями», – добавляет она. В качестве решения кандидат экономических наук предлагает увеличение числа бюджетных мест в российских вузах, в том числе для иностранных студентов, с последующим удержанием их в России.
Бурда же считает, что иностранные граждане должны учиться в вузах за средства своих государств. Решение существующей проблемы эксперт видит в организационном наборе – системном подходе к привлечению иностранных работников, при котором оцениваются потребности бизнеса и специалист приезжает на конкретную должность. Его поддержал и Комаров.
Министерство труда и соцзащиты предлагает создать публично-правовую компанию (ППК) для организованного набора трудовых мигрантов и доработать его механизм в пользу большей защищенности российских работодателей, писали «Ведомости» в марте. А в октябре министр труда России Антон Котяков в интервью «Ведомостям» заявил о необходимости модернизации системы патентов для иностранных рабочих. Предполагается, что новая «цивилизованная модель» будет строиться по принципу организованного набора иностранных работников, когда подготовка документов будущих мигрантов, их медицинские обследования и обучение проводятся в их стране. По словам министра, акценты планируется делать на квалифицированных специалистов, но есть потребность и в кадрах с меньшей квалификацией.