МВД: число нелегальных мигрантов в России снизилось в четыре раза с 2015 года

В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты планируют отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Еще одна инициатива устанавливает административный штраф для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Следующий законопроект ужесточает правила проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Согласно пятой инициативе, предлагается признать предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и о способах организации незаконной миграции запрещенной информацией, чтобы блокировать такие ресурсы во внесудебном порядке.