МВД: число нелегальных мигрантов в России снизилось в четыре раза с 2015 года
Число нелегальных иностранных мигрантов в России с 2015 г. снизилось почти в четыре раза. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства по организации работы в сфере миграции.
«С 2015 по 2023 гг. доля незаконно находящихся у нас граждан других государств сократилась почти в четыре раза», – уточнил Колокольцев.
За этот период количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, уменьшилось на 20%. Министр указал, что миграционная тематика остается на повестке дня и требует дополнительных мер реагирования. По данным на 1 октября, в России находится более 6,5 млн иностранных граждан, из которых более 740 000 человек не имели законного основания для нахождения в стране.
29 октября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, признающий иностранное гражданство отягчающим фактором, если преступление совершает мигрант без легального статуса в России. Авторами инициативы выступили все фракции во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Законом предусматривается дополнение ст. 63 УК РФ (об отягчающих обстоятельствах).
В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты планируют отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Еще одна инициатива устанавливает административный штраф для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Следующий законопроект ужесточает правила проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Согласно пятой инициативе, предлагается признать предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и о способах организации незаконной миграции запрещенной информацией, чтобы блокировать такие ресурсы во внесудебном порядке.