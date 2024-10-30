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МВД: число нелегальных мигрантов в России снизилось в четыре раза с 2015 года

Ведомости

Число нелегальных иностранных мигрантов в России с 2015 г. снизилось почти в четыре раза. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства по организации работы в сфере миграции.

«С 2015 по 2023 гг. доля незаконно находящихся у нас граждан других государств сократилась почти в четыре раза», – уточнил Колокольцев.

За этот период количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, уменьшилось на 20%. Министр указал, что миграционная тематика остается на повестке дня и требует дополнительных мер реагирования. По данным на 1 октября, в России находится более 6,5 млн иностранных граждан, из которых более 740 000 человек не имели законного основания для нахождения в стране.

29 октября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, признающий иностранное гражданство отягчающим фактором, если преступление совершает мигрант без легального статуса в России. Авторами инициативы выступили все фракции во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Законом предусматривается дополнение ст. 63 УК РФ (об отягчающих обстоятельствах).

В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты планируют отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Еще одна инициатива устанавливает административный штраф для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Следующий законопроект ужесточает правила проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Согласно пятой инициативе, предлагается признать предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и о способах организации незаконной миграции запрещенной информацией, чтобы блокировать такие ресурсы во внесудебном порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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