Против нелегальной миграции применят новый «пакет Яровой»Теракт привел к наиболее масштабной попытке реформировать миграционное законодательство за последние годы
В ночь с 1 на 2 октября в Госдуму внесли пять законопроектов, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Сами инициативы были разработаны комиссией Госдумы по вопросам миграционной политики, возглавляемой его заместителем Ириной Яровой. Володин сообщил в своем Telegram-канале, что инициативы направлены для рассмотрения в профильные комитеты и «будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года». «Наша цель, – добавил он, – навести порядок в миграционной сфере, сделать ее прозрачной, ужесточив наказание за нарушение законодательства».
Один из законопроектов предлагает отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений с наказанием в виде лишения свободы сроком 8–15 лет и штрафом 3–5 млн руб., если в этом процессе участвовала организованная группа или мигранты были ввезены в РФ для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Должностные лица, участвующие в таких преступлениях, согласно поправкам, будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Поправки вносятся в ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ряд других статей Уголовного кодекса (УК) РФ.
Организация незаконного въезда в РФ иностранцев, согласно поправкам, будет наказываться не только лишением свободы на срок 2–5 лет, но и штрафом до 500 000 руб., а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Также 5–10 лет (вместо нынешних максимальных семи лет) грозит за те же деяния, совершенные группой по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, для совершения преступления в РФ или сокрытия преступления, с использованием поддельных документов или интернета. Штраф в этом случае будет увеличен до 1 млн руб. (вместо максимальных 500 000 руб.), а срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью составит до семи лет (вместо максимальных двух лет), следует из текста законопроекта. Помимо этого ужесточится наказание за фиктивную регистрацию иностранца в жилом помещении.
За подделку документов группой по предварительному сговору или организованной группой, а также для совершения преступления в РФ грозит лишение свободы на 2–6 лет, следует из того же законопроекта. Еще одна инициатива отдельно устанавливает административный штраф для юрлиц за подделку документов для организации незаконной миграции в размере 5–10 млн руб. За повторное правонарушение – 10–60 млн руб. В обоих случаях предусмотрена конфискация орудий совершения правонарушения. Законопроект вносит изменения в ст. 3.5 и 19.23 Кодекса об административных правонарушениях.
Другая инициатива разрешит досудебную блокировку сайтов, предлагающих купить поддельные миграционные документы, медицинские справки, разрешения на работу и другие документы для легализации пребывания в РФ. Документ вносит изменения в ст. 10.6 и 5.1 закона об информации.
Отдельным законопроектом предлагается дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ новым пунктом «у», согласно которому совершение преступления лицом, незаконно находящимся в РФ, станет обстоятельством, отягчающим наказание.
Помимо этого отдельный законопроект предлагает ужесточить правила проведения для мигрантов экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Поправки вносятся в ст. 15 закона о правовом положении иностранных граждан в РФ. Согласно им, сертификаты о сдаче экзамена смогут выдавать только организации, включенные в установленный правительством РФ перечень. При этом компаниям-посредникам будет запрещено проводить экзамен и выдавать сертификаты. В пояснительной записке говорится, что привлечение третьих лиц приводит к выдаче поддельных сертификатов без фактической проверки уровня владения языком. За последние три года в РФ выявлено более 2700 случаев незнания русского языка мигрантами, у которых на руках были документы, подтверждающие обратное.
Власти стали принимать активные меры по ужесточению миграционной политики в РФ после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта, напомнил эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (упразднена в 2016 г.) Вячеслав Поставнин. В результате вооруженного нападения четырех террористов погибли 145 человек, еще 551 человек был ранен. Обвиняемыми по уголовному делу являются иностранные граждане, в основном из Таджикистана.
Что предлагают депутаты
– признать отягчающим обстоятельством незаконное нахождение в России, если мигрант совершил преступление;
– отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений (лишение свободы от 8 до 15 лет, штрафы от 3 млн до 5 млн руб.);
– ввести повышенную ответственность за подделку документов для мигрантов и фиктивную постановку на учет (лишение свободы от 2 до 6 лет, штрафы для юрлиц от 5 млн до 10 млн руб., за повторное нарушение – от 10 млн до 60 млн руб.);
– разрешить досудебную блокировку интернет-ресурсов, предлагающих мигрантам поддельные документы;
– полностью запретить организациям-посредникам принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
С ним согласен старший юрист адвокатского бюро города Москвы «Пропозитум» Павел Григорьев. На начало прошлого месяца на рассмотрении Госдумы находилось около 28 законопроектов, направленных на изменение миграционного регулирования, а всего в 2024 г. было рассмотрено и принято шесть таких законопроектов, напомнил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
Инициированные после теракта в «Крокусе» законопроекты в их совокупности являются, возможно, наиболее масштабной попыткой реформировать миграционное законодательство за последнее время, сказал Григорьев. По мнению Кузнецова, предлагаемые в пяти законопроектах поправки являются достаточно жесткими, а результат их принятия должен сказаться преимущественно на уголовно-правовой политике. Это, по логике законодателей, должно привести к снижению преступности среди незаконных мигрантов, а также общему количеству таких иностранцев в стране, добавил Кузнецов.
Предусмотренный УК РФ перечень обстоятельств, отягчающих наказание, за 27 лет действия кодекса дополнялся порядка пяти раз, говорит Григорьев. Его возможное расширение новым обстоятельством (совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ) – весьма редкое явление, отметил он. К примеру, в 2010 г. в рамках «полицейской реформы» был принят закон, по которому к отягчающим обстоятельствам (ст. 63 УК) отнесли совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. В 2023 г. эту норму пересмотрели.
Один из собеседников «Ведомостей», близкий к администрации президента, отметил, что пока это «думская инициатива», а большое количество авторов говорит в первую очередь об организационной эффективности работы комиссии Яровой, но пока не позволяет предсказать скорость принятия закона. «Случаи, когда количество инициаторов проекта федерального закона превышает количество голосов, необходимых для их принятия, – парламентское изобретение, которое стало активно применяться в этом созыве Госдумы», – говорит политолог Павел Склянчук. Обычно внесение таких законопроектов работает безотказно, но инициативы также могут застрять из-за несогласия правительства или администрации президента, полагает он.
Впрочем, как следует из сопроводительных документов к законопроектам, они поддержаны правительством, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и др. Ранее близкий к Госдуме источник «Ведомостей» говорил, что существуют разные точки зрения касательно ужесточения миграционной политики. Согласно одной из них, помимо вопросов безопасности, о которых неоднократно в последнее время говорили представители силовых ведомств, остро стоит вопрос экономической целесообразности радикальных действий, в том числе из-за естественного снижения уровня привлекательности РФ для заработка.
По оценке авторов законодательных инициатив, в РФ находится около 739 000 нелегальных мигрантов. Но надо учитывать и тот факт, что в стране растет экономика и идет импортозамещение – это требует увеличения числа занятых работников, говорит директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.