Против нелегальной миграции применят новый «пакет Яровой»

Организация незаконного въезда в РФ иностранцев, согласно поправкам, будет наказываться не только лишением свободы на срок 2–5 лет, но и штрафом до 500 000 руб., а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Также 5–10 лет (вместо нынешних максимальных семи лет) грозит за те же деяния, совершенные группой по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, для совершения преступления в РФ или сокрытия преступления, с использованием поддельных документов или интернета. Штраф в этом случае будет увеличен до 1 млн руб. (вместо максимальных 500 000 руб.), а срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью составит до семи лет (вместо максимальных двух лет), следует из текста законопроекта. Помимо этого ужесточится наказание за фиктивную регистрацию иностранца в жилом помещении.