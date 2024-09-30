МВД раскрыло принцип работы публичного реестра контролируемых лиц для мигрантов

МВД раскрыло принцип работы публичного реестра контролируемых лиц для мигрантовОбщедоступными станут только данные о наличии иностранца в списке
Общедоступная часть реестра контролируемых лиц, т. е. списка иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в РФ прекращены, будет опубликована на сайте МВД. Такие данные будут предоставляться любому желающему по запросу. Соответствующий проект постановления правительства РФ с правилами размещения в интернет-версии реестра сведений об иностранных гражданах разработало МВД (оператор реестра).
Предполагается, что постановление вступит в силу с 5 февраля 2025 г. В закрытой подсистеме сайта МВД будет собрана следующая информация: наличие или отсутствие сведений об иностранце в реестре контролируемых лиц, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер документа, удостоверяющего личность, следует из текста проекта.
При этом публично отображаться будут только данные о том, есть ли гражданин в реестре или нет. Остальные сведения, вероятнее всего, будут использоваться для автоматизированного поиска по базе данных при запросе информации. Поскольку, как следует из проекта, подача запроса предполагает заполнение обязательных полей в разделе «Реестр контролируемых лиц» на сайте МВД.
База данных на сайте МВД для публичного доступа будет обновляться не дольше суток с того момента, как сведения об иностранце внесут в реестр контролируемых лиц, говорится в документе. Оператор системы в течение пяти лет будет хранить историю обработанных запросов.
Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон, вводящий механизм учета иностранцев, которые находятся в России, но не имеют законных оснований для пребывания в стране, через реестр контролируемых лиц. В этот перечень вносятся данные о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем, решения о прекращении гражданства РФ, аннулировании визы или вида на жительство, вынесения решения о сокращении срока временного пребывания, депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания) в РФ и т. д.
Согласно документу, после внесения иностранца в реестр контролируемых лиц МВД сможет установить местонахождение мигранта и отслеживать его по геолокации. Сотрудники полиции также будут вправе проникать в помещение, в котором может или должно находиться контролируемое лицо, в том числе преодолевая сопротивление. Если мигранта внесли в реестр контролируемых лиц, ему запрещается пользоваться банками, регистрировать недвижимость, управлять транспортом, вступать в брак и др., следует из него же.
Кто еще понесет ответственность за нелегальных мигрантов
Еще пять законопроектов, ужесточающих миграционную политику, планируется внести 1 октября в Госдуму, заявил Володин 29 сентября в Telegram. По его словам, в документах предлагается:
– признать отягчающим обстоятельством незаконное нахождение в России, если мигрант совершил преступление;
– отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений (лишение свободы от 8 до 15 лет, штрафы от 3 млн до 5 млн руб.);
– ввести повышенную ответственность за подделку документов для мигрантов и фиктивную постановку на учет (лишение свободы от 2 до 6 лет, штрафы для юрлиц от 5 млн до 10 млн руб., за повторное нарушение – от 10 млн до 60 млн руб.);
– разрешить досудебную блокировку интернет-ресурсов, предлагающих мигрантам поддельные документы;
– полностью запретить организациям-посредникам принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
Закон также дает сотрудникам МВД право проверять любые документы иностранца, в том числе содержащие налоговую или банковскую тайну. Другой закон, подписанный президентом, разрешает МВД высылать мигрантов из России без решения суда.
Депутаты Госдумы 31 июля направили письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ускорить создание реестра контролируемых лиц, писали «Ведомости». Для работы реестра и реализации режима высылки иностранцев правительство до конца 2024 г. подготовит шесть постановлений и 11 ведомственных приказов, писала в ответном письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина вице-премьер Татьяна Голикова (есть у «Ведомостей»).
При этом в августе на совещании правительственной комиссии по миграционной политике представитель Минцифры уточнял, что сроки готовности реестра контролируемых лиц зависят от того, как быстро МВД предоставит техническое задание для его создания. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом совещания. Всего же, по оценкам МВД, в России находится 630 000 нелегальных мигрантов, писал 29 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника с той же встречи членов правкомиссии по миграционной политике.
Внесенные в реестр нелегальные мигранты в России «не смогут комфортно жить», сказал «Ведомостям» эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов. Работодатель при собеседовании с иностранцем сможет проверить, внесен ли кандидат в реестр контролируемых лиц, пояснил он. В такой список, например, могут попасть мигранты, совершившие два правонарушения за три последних года, добавил эксперт. При этом мигрантам не всегда сообщают о правонарушении и они даже могут не узнать, что внесены в реестр, заключил он.
У реестра контролируемых лиц отсутствуют четкие цели и задачи, считает эксперт по миграции Вячеслав Поставнин. По его словам, сотрудникам МВД разрешили выдворять мигрантов самостоятельно, так как суды не справлялись с потоком дел по нелегальной миграции. При этом разрешение на выдворение без решения суда «открывает возможности коррупции» для сотрудников полиции, говорит он.