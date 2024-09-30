МВД раскрыло принцип работы публичного реестра контролируемых лиц для мигрантов

Кто еще понесет ответственность за нелегальных мигрантов

Еще пять законопроектов, ужесточающих миграционную политику, планируется внести 1 октября в Госдуму, заявил Володин 29 сентября в Telegram. По его словам, в документах предлагается:

– признать отягчающим обстоятельством незаконное нахождение в России, если мигрант совершил преступление;

– отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений (лишение свободы от 8 до 15 лет, штрафы от 3 млн до 5 млн руб.);

– ввести повышенную ответственность за подделку документов для мигрантов и фиктивную постановку на учет (лишение свободы от 2 до 6 лет, штрафы для юрлиц от 5 млн до 10 млн руб., за повторное нарушение – от 10 млн до 60 млн руб.);

– разрешить досудебную блокировку интернет-ресурсов, предлагающих мигрантам поддельные документы;

– полностью запретить организациям-посредникам принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.