Дума признала совершение преступления нелегалами отягчающим обстоятельством
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который признает иностранное гражданство отягчающим фактором, если преступление совершает мигрант без легального статуса в России. Это следует из карточки законопроекта, опубликованной в думской базе.
Авторами инициативы выступили все фракции во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом. В частности, законом предусматривается дополнение ст. 63 УК РФ (об отягчающих обстоятельствах). В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения.
Еще одна инициатива устанавливает административный штраф для юрлиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Следующий проект ужесточает правила проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Наконец, согласно пятой инициативе, предлагается признать предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции запрещенной информацией, чтобы блокировать такие ресурсы во внесудебном порядке.