Дума признала совершение преступления нелегалами отягчающим обстоятельством

Авторами инициативы выступили все фракции во главе с председателем парламента Вячеславом Володиным. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом. В частности, законом предусматривается дополнение ст. 63 УК РФ (об отягчающих обстоятельствах). В начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции. Депутаты хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения.