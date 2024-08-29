В России упростят получение детских пособий с 2025 года

Минтруд не стал бы упрощать порядок получения выплат, если случаи отказа в выплатах были бы единичными, считает проректор Финансового университета Александр Сафонов. Они часто связаны с попыткой субъектов сократить расходы, так как пособия выплачиваются из региональных бюджетов, утверждает он. При этом в порядке разрешений на выплаты пособий остается «ряд вопросов» со стороны граждан, продолжил он. Например, при проверке нуждаемости семьи есть «формальный критерий» о наличии имущества, но при этом не проверяется возможность его использования. «То есть де-юре есть у вас некоторое имущество, де-факто оно не имеет никакого материального содержания», – сказал Сафонов.