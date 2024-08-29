В России упростят получение детских пособий с 2025 года

В России упростят получение детских пособий с 2025 годаПри оценке доходов для их назначения не будут учитываться выплаты членам семей погибших военнослужащих
Семьям, уже получающим единое детское пособие, упростят получение такой выплаты на новорожденного с 1 января 2025 г. Пособие назначат без проверки уровня нуждаемости семьи, на тот же период и в том же размере, в котором родители получают его на старших детей. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минтруд.
По оценкам Минтруда, прогнозное количество новорожденных, в отношении которых будет назначено единое пособие, составит 448 846 детей. Средняя продолжительность выплаты единого пособия в отношении новорожденного ребенка составит четыре месяца, следует из материалов к проекту постановления.
«Ведомости» направили запросы в Минтруд и Минфин с просьбой уточнить количество заявок на получение единого детского пособия в 2023 г. и первом полугодии 2024 г.
Единое детское пособие могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Единым пособием охвачено 35,5% российских детей в этом возрасте. Ежемесячное число получателей единого пособия – 10,2 млн детей.
С 2025 г. периоды получения единого пособия на всех детей будут синхронизированы. В частности, появится возможность подать заявление на всех детей одновременно, если сроки получения пособия на каждого ребенка отличаются. Это можно будет сделать через «Госуслуги» по завершении срока выплаты пособия на хотя бы одного из них.
Подготовленный Минтрудом документ также предлагает не учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи такие доходы, как выплаты на ремонт индивидуальных жилых домов членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, потерявшим кормильца. Кроме того, не будут учитываться пособия и алименты на ребенка, который на день подачи заявления о назначении единого пособия умер, признан умершим либо безвестно отсутствующим.
Сколько платят
Размер детского пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от глубины бедности. Выплата для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Как заявлял в июле глава Минтруда Антон Котяков, средний размер ежемесячного пособия на детей до 17 лет составляет около 15 000 руб. (цитата по «РИА Новости»).
После того как указом президента РФ в конце марта 2022 г. были утверждены новые выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет (сейчас входят в единое пособие), более половины от общего числа поданных в первые месяцы заявок отклонили. Основной причиной отказа тогда стало превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев), писали «Ведомости» в конце июля 2022 г. со ссылкой на материалы Минфина.
Минтруд не стал бы упрощать порядок получения выплат, если случаи отказа в выплатах были бы единичными, считает проректор Финансового университета Александр Сафонов. Они часто связаны с попыткой субъектов сократить расходы, так как пособия выплачиваются из региональных бюджетов, утверждает он. При этом в порядке разрешений на выплаты пособий остается «ряд вопросов» со стороны граждан, продолжил он. Например, при проверке нуждаемости семьи есть «формальный критерий» о наличии имущества, но при этом не проверяется возможность его использования. «То есть де-юре есть у вас некоторое имущество, де-факто оно не имеет никакого материального содержания», – сказал Сафонов.
Сколько на это заложено
В федеральном бюджете на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в 2024 г. предусмотрено 1,6 трлн руб., в 2025 г. – 1,7 трлн руб., в 2026 г. – 2 трлн руб., следует из закона о федеральном бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. Для предоставления единого пособия на новорожденного на период и в размере, как на старших детей, и без оценки нуждаемости в 2025 г. потребуются дополнительные 26,9 млрд руб., следует из финансово-экономического обоснования к проекту постановления.
Российские семьи «часто обращались» в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства из-за отказа в едином пособии из-за учета в доходах таких семей выплат на старших детей, рассказала «Ведомостям» первый зампредседателя думского комитета Татьяна Буцкая («Единая Россия»). По ее мнению, решение упростить порядок выплат является правильным в том числе потому, что доходы многодетной малоимущей семьи, как правило, не становятся больше при рождении нового ребенка.
Единые выплаты на детей получает родитель, который первым подал заявление, уточнила Буцкая. При этом если пособие получает отец, то он продолжит его получать в случае ухода матери вместе с детьми из семьи, рассказала она, сославшись на опыт Кризисного центра помощи женщинам и детям. По словам депутата, думский комитет ищет решение, которое исключит такие ситуации.