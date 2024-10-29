Депутаты заявили о препятствиях для введения туристического налога с 2025 года

Депутаты заявили о препятствиях для введения туристического налога с 2025 годаСоздание необходимого реестра средств размещения потребует больше времени, чем ожидалось
Муниципалитеты могут не получить дополнительных поступлений в свои бюджеты от введения туристического налога в будущем году. Механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых будет облагаться налогом, предупреждают депутаты. Туристический налог может не заработать полноценно в установленный законодательством срок с 1 января 2025 г., сообщила «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. По ее словам, при принятии соответствующих поправок в Налоговый кодекс (НК) не было учтено, что сейчас отсутствует единый реестр для всех видов КСР. По оценкам Костенко, прописанный в законе механизм турналога может быть реализован не раньше чем в конце следующего года.
Госдума также предупредила о возможных последствиях несвоевременного запуска реестра КСР в постановлении к налоговому законопроекту, который был внесен в парламент вместе с проектом бюджета (в нем, в частности, прописываются условия применения федерального инвествычета, а также увеличивается ставка по налогу на прибыль организаций в отношении процентных доходов по гособлигациям).