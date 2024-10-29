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Депутаты заявили о препятствиях для введения туристического налога с 2025 года

Создание необходимого реестра средств размещения потребует больше времени, чем ожидалось
Дарья Мосолкина
Егор Алеев / ТАСС

Муниципалитеты могут не получить дополнительных поступлений в свои бюджеты от введения туристического налога в будущем году. Механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых будет облагаться налогом, предупреждают депутаты. Туристический налог может не заработать полноценно в установленный законодательством срок с 1 января 2025 г., сообщила «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. По ее словам, при принятии соответствующих поправок в Налоговый кодекс (НК) не было учтено, что сейчас отсутствует единый реестр для всех видов КСР. По оценкам Костенко, прописанный в законе механизм турналога может быть реализован не раньше чем в конце следующего года.

Госдума также предупредила о возможных последствиях несвоевременного запуска реестра КСР в постановлении к налоговому законопроекту, который был внесен в парламент вместе с проектом бюджета (в нем, в частности, прописываются условия применения федерального инвествычета, а также увеличивается ставка по налогу на прибыль организаций в отношении процентных доходов по гособлигациям).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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