Банки вновь поднимают ставки по ипотеке

Банки вновь поднимают ставки по ипотекеСбербанк повысил ставки на сразу 3,5 п. п., ранее это сделали ВТБ и Альфа-банк
Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 3,5 процентного пункта (п. п.) с 15 ноября. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 28,4%, а на вторичное жилье – 28,1%. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК; включает все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку) в Сбербанке составляет 30,3–35% для вторичного жилья и 30–34,7% для новостроек.
При оформлении, например, ипотеки на новостройку за 10 млн руб. на 30 лет с минимальным первоначальным взносом 15,1% сервис «Домклик» предлагает ставку 30,2% с ежемесячным платежом в размере 217 763 руб., где 7601 руб. – основной долг, а 210 162 руб. – проценты. Итоговая переплата за 30 лет составит 44,8 млн руб.
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