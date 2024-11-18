Банки вновь поднимают ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 3,5 процентного пункта (п. п.) с 15 ноября. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 28,4%, а на вторичное жилье – 28,1%. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК; включает все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку) в Сбербанке составляет 30,3–35% для вторичного жилья и 30–34,7% для новостроек.