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Банки вновь поднимают ставки по ипотеке

Сбербанк повысил ставки на сразу 3,5 п. п., ранее это сделали ВТБ и Альфа-банк
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 3,5 процентного пункта (п. п.) с 15 ноября. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 28,4%, а на вторичное жилье – 28,1%. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК; включает все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку) в Сбербанке составляет 30,3–35% для вторичного жилья и 30–34,7% для новостроек.

При оформлении, например, ипотеки на новостройку за 10 млн руб. на 30 лет с минимальным первоначальным взносом 15,1% сервис «Домклик» предлагает ставку 30,2% с ежемесячным платежом в размере 217 763 руб., где 7601 руб. – основной долг, а 210 162 руб. – проценты. Итоговая переплата за 30 лет составит 44,8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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