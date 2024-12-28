В 2025 году размер пенсии будет увеличен по фактической инфляции
С 1 января 2025 г. страховые пенсии и для работающих, и для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с ТАСС.
Министр отметил, что досрочные перечисления пенсий уже начались. В середине января 2025 г. Росстат даст оценку фактической инфляции за год, тогда в феврале будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. По словам Котякова, в связи с принятым решением пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь 2025 г.
23 декабря в Соцфонде заявили, что в январе 2025 г. досрочно будут выплачены все виды пенсий, в том числе страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности. Те россияне, которым приносят пенсии на дом, получат деньги в привычные даты. С 10 января выплата пенсий через банки возобновится в обычном режиме.