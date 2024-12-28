В 2025 году размер пенсии будет увеличен по фактической инфляции

Министр отметил, что досрочные перечисления пенсий уже начались. В середине января 2025 г. Росстат даст оценку фактической инфляции за год, тогда в феврале будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. По словам Котякова, в связи с принятым решением пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь 2025 г.