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В 2025 году размер пенсии будет увеличен по фактической инфляции

Ведомости

С 1 января 2025 г. страховые пенсии и для работающих, и для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с ТАСС.

Министр отметил, что досрочные перечисления пенсий уже начались. В середине января 2025 г. Росстат даст оценку фактической инфляции за год, тогда в феврале будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня. По словам Котякова, в связи с принятым решением пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь 2025 г.

23 декабря в Соцфонде заявили, что в январе 2025 г. досрочно будут выплачены все виды пенсий, в том числе страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности. Те россияне, которым приносят пенсии на дом, получат деньги в привычные даты. С 10 января выплата пенсий через банки возобновится в обычном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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