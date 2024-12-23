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Часть россиян получат пенсии за январь до 28 декабря

Ведомости

Россияне, у которых перечисление пенсии через банк выпадает на новогодние праздники, получат пенсии за январь до 28 декабря. Об этом говорится в сообщении соцфонда.

Уточняется, что досрочно будут выплачены все виды пенсий, в том числе страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности.

Те россияне, которым приносят пенсии на дом, получат деньги в привычные даты: доставка начнется с 3 января. В праздничные дни почтальоны будут работать с учетом графика отделений почтовой связи.

В соцфонде подчеркнули, что досрочные страховые пенсии за январь придут в новом, проиндексированном размере. Выплата пенсий через банки возобновится в обычном режиме с 10 января.

С 1 января 2025 г. страховые пенсии работающих и неработающих граждан вырастут на 7,3%.

Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. в Госдуме, заявлял, что, согласно документу, средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб.. Пенсионные выплаты с января будут проиндексированы на уровень инфляции.

С 1 апреля 2025 г. социальные пенсии будут составлять в среднем 15 456 руб., следует из утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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