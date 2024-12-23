Часть россиян получат пенсии за январь до 28 декабря
Россияне, у которых перечисление пенсии через банк выпадает на новогодние праздники, получат пенсии за январь до 28 декабря. Об этом говорится в сообщении соцфонда.
Уточняется, что досрочно будут выплачены все виды пенсий, в том числе страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности.
Те россияне, которым приносят пенсии на дом, получат деньги в привычные даты: доставка начнется с 3 января. В праздничные дни почтальоны будут работать с учетом графика отделений почтовой связи.
В соцфонде подчеркнули, что досрочные страховые пенсии за январь придут в новом, проиндексированном размере. Выплата пенсий через банки возобновится в обычном режиме с 10 января.
С 1 января 2025 г. страховые пенсии работающих и неработающих граждан вырастут на 7,3%.
Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. в Госдуме, заявлял, что, согласно документу, средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб.. Пенсионные выплаты с января будут проиндексированы на уровень инфляции.
С 1 апреля 2025 г. социальные пенсии будут составлять в среднем 15 456 руб., следует из утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 гг.