Часть россиян получат пенсии за январь до 28 декабря

Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. в Госдуме, заявлял, что, согласно документу, средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб.. Пенсионные выплаты с января будут проиндексированы на уровень инфляции.