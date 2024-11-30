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Средний размер социальной пенсии с 1 апреля составит около 15 500 рублей

Ведомости

Социальные пенсии с 1 апреля 2025 г. будут составлять в среднем 15 456 руб. Это следует из утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 гг., закон о нем подписал президент РФ Владимир Путин.

Социальная пенсия выплачивается гражданам, которые не имеют трудового стажа (например, дети-инвалиды) или его недостаточно для страховой пенсии. В 2026 г. выплаты увеличат на 4,5%, в 2027 г. – на 4%.

Страховая пенсия, которая назначается по старости, инвалидности и потере кормильца, и фиксированная выплата к ней с 1 января также будет проиндексирована на 7,3%. В 2026 г. они вырастут с 1 февраля на 4,5%, с 1 апреля на 5,5%, в 2027 г. – с 1 февраля на 4%, с 1 апреля на 4,1%. Средний размер страховой пенсии по старости на конец текущего года составит 22 376 руб., на конец 2025 г. – 24 059 руб.

Ранее в ноябре Путин также подписал закон «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.». Как сообщали в пресс-службе Госдумы, расходы на социальную политику были увеличены на 2 трлн руб. (на 11%), а на здравоохранение за три года будет выделено 7,23 трлн руб. МРОТ в 2024 г. проиндексируют на 18,5% до 19 242 руб., что обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом зарплат в бюджетной сфере. Пенсии и пособия будут проиндексированы на уровень инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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