Средний размер социальной пенсии с 1 апреля составит около 15 500 рублей

Ранее в ноябре Путин также подписал закон «О федеральном бюджете на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.». Как сообщали в пресс-службе Госдумы, расходы на социальную политику были увеличены на 2 трлн руб. (на 11%), а на здравоохранение за три года будет выделено 7,23 трлн руб. МРОТ в 2024 г. проиндексируют на 18,5% до 19 242 руб., что обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом зарплат в бюджетной сфере. Пенсии и пособия будут проиндексированы на уровень инфляции.