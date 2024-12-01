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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

В 2025 году его доходы будут соответствовать 40,3 трлн рублей, а расходы – 41,47 трлн руб
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на на 2025 г. и плановый период 2026-2027 г.

В 2025 г. доходы будут соответствовать 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, а расходы достигнут 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб.

Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2026 г. установлен на уровне 29,38 трлн руб., внешнего – $61,1 млрд, или 55,5 млрд евро. На начало 2027 г. – 34,046 трлн руб. внутреннего и $59,2 млрд, или 53,4 млрд евро, внешнего. На 2028 г. – 39,005 трлн руб. внутреннего и $56,5 млрд, или 50,9 млрд евро, внешнего. Расходы на обслуживание госдолга в 2025 г. ожидаются на уровне 3,18 трлн руб., в 2026 г. – 3,475 трлн руб., в 2027 г. – 3,59 трлн руб.

Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект бюджета в Госдуме, отмечал, что по нему средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб., пенсионные выплаты будут проиндексированы с января следующего года на уровень инфляции. Также на следующие три года на поддержку семей с детьми предусмотрено порядка 10 трлн руб. О том, что приоритетом бюджета на ближайшие три года станет выполнение государством социальных обязательств перед гражданами, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

На реализацию национальных проектов до 2030 г. планируется направить более 40 трлн руб. федерального бюджета, что в два раза больше, чем за предыдущую «шестилетку». На социальную политику в 2025 г. в бюджете предусмотрено 6,9 трлн руб. Кроме соцобязательств приоритетами бюджета стало обеспечение безопасности и обороны, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры. На достижение технологического суверенитета будет направлено 6,1 трлн руб. за три года.

21 ноября федеральный бюджет утвердила Государственная дума. За принятие инициативы проголосовали 335 депутатов, против проголосовала член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева (внефракционный депутат) – аналогичную позицию она заняла при рассмотрении проекта бюджета в первом и во втором чтениях. Воздержались 77 законодателей. 27 ноября бюджет единогласно поддержал Совет Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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