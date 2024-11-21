Путин сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет на 20% за 10 месяцев

Путин сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет на 20% за 10 месяцевТакие данные глава государства привел на встрече с руководителем ФНС Егоровым
С января по октябрь налоговые поступления в бюджет России выросли на 20% в годовом выражении, достигнув 46 трлн руб., сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Содержание их разговора приводится на сайте Кремля.
«За десять месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти 46 трлн руб. Это процентов на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года, да?» – обратился Путин к Егорову, который данные подтвердил.
По словам руководителя ФНС, за указанный период налоговые доходы выросли на 8 трлн год к году. При этом показатели по федеральному бюджету выросли на 30%, а ненефтегазовые доходы увеличились на 21%, что, по оценке Егорова, является неплохим результатом.
«До конца года мы тоже планируем идти подобным темпом – плюс 8 трлн руб. Таким образом, мы планируем выйти примерно на 55,6 трлн в целом по всему бюджету, по всей бюджетной системе и, естественно, выполнить все бюджетные ориентиры», – сказал глава налоговой службы.
Егоров также обратил внимание на рост онлайн-торговли. По его словам, при проведении кассовой реформы в этой сфере было 6% игроков, а на сегодняшний день показатель достиг 42%. Выручка при этом кратно увеличивается. Глава ФНС отметил, что более 60% на маркетплейсах приходится на долю малого бизнеса.
«То есть они [маркетплейсы], по сути, стали такой инфраструктурой по доступу к спросу для малого бизнеса», – отметил он.
Руководитель ФНС также поблагодарил Путина за подписание закона, распространяющего эксперимент по установлению автоматизированной упрощенной системы налогообложения на все российские регионы с 2025 г.
Эксперимент по введению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) проводился с 1 июля 2022 г. в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. В середине октября Министерство финансов России предложило распространить АУСН на все регионы страны с 2025 г. Президент подписал соответствующий закон 29 октября.
21 ноября Егоров сообщал, что в 2023 г. ФНС начислила 114 млрд руб. налогов на процентные доходы по вкладам. Глава ведомства отмечал, что вопрос о том, могут ли банки, предоставляющие в налоговую данные о доходах граждан по вкладам, самостоятельно взимать сбор в пользу государства, уже не обсуждается.