Путин сообщил о росте налоговых поступлений в бюджет на 20% за 10 месяцев

Егоров также обратил внимание на рост онлайн-торговли. По его словам, при проведении кассовой реформы в этой сфере было 6% игроков, а на сегодняшний день показатель достиг 42%. Выручка при этом кратно увеличивается. Глава ФНС отметил, что более 60% на маркетплейсах приходится на долю малого бизнеса.