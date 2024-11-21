ФНС начислила 114 млрд рублей налогов на доходы по вкладам в 2023 году
По словам руководителя ФНС, вопрос о том, могут ли банки, которые передают в налоговую данные о доходах граждан по вкладам, самостоятельно взимать сбор в пользу государства, уже не обсуждается.
«Мы общались с банковским сообществом на предмет того, насколько они готовы к такому расчету, к агрегации данных. И было принято решение, что налоговая информационная система готова лучше, чем банковская, к такому расчету. Поэтому на нас это и возложили», – рассказал Егоров.
Налог действует в России с 2021 г., но срок его уплаты сдвигался, и по итогам 2023 г. НДФЛ, затрагивающий вклады, будет выплачиваться впервые. Оплату нужно произвести до 1 декабря 2024 г.
Сбор взимается только с части процентных доходов по вкладам. Необлагаемая база зависит от ключевой ставки Банка России. Для расчета максимальная ставка за год умножается на 1 млн руб. В 2023 г. она составляла 15%, следовательно, клиентам с доходом, не превышающим 150 000 руб. по всем имеющимся вкладам, не нужно будет платить налог. В ином случае с превышения уплачивается 13 или 15% в зависимости от доходов налогоплательщика.