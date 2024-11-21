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ФНС начислила 114 млрд рублей налогов на доходы по вкладам в 2023 году

Ведомости

Федеральная налоговая служба в прошлом году начислила 114 млрд руб. налогов на процентные доходы по вкладам. Об этом РБК сообщил глава ведомства Даниил Егоров.

По словам руководителя ФНС, вопрос о том, могут ли банки, которые передают в налоговую данные о доходах граждан по вкладам, самостоятельно взимать сбор в пользу государства, уже не обсуждается.

«Мы общались с банковским сообществом на предмет того, насколько они готовы к такому расчету, к агрегации данных. И было принято решение, что налоговая информационная система готова лучше, чем банковская, к такому расчету. Поэтому на нас это и возложили», – рассказал Егоров.

Налог действует в России с 2021 г., но срок его уплаты сдвигался, и по итогам 2023 г. НДФЛ, затрагивающий вклады, будет выплачиваться впервые. Оплату нужно произвести до 1 декабря 2024 г.

Сбор взимается только с части процентных доходов по вкладам. Необлагаемая база зависит от ключевой ставки Банка России. Для расчета максимальная ставка за год умножается на 1 млн руб. В 2023 г. она составляла 15%, следовательно, клиентам с доходом, не превышающим 150 000 руб. по всем имеющимся вкладам, не нужно будет платить налог. В ином случае с превышения уплачивается 13 или 15% в зависимости от доходов налогоплательщика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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