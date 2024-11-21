Как долго продлится ослабление рубля

Как долго продлится ослабление рубляКурс доллара закрепляется на уровне выше 100 рублей
Банк России второй день подряд устанавливает официальный курс доллара чуть выше так называемой психологической отметки: на 21 ноября – 100,22 руб./$, на 20 ноября – 100,03 руб./$. После введения санкций против Мосбиржи в июне этого года регулятор определяет официальный курс на следующий день на основе данных внебиржевого межбанковского рынка. Последний раз российская валюта была на таком уровне год назад: 10 октября 2023 г. доллар стоил 101,36 руб.
В последние месяцы ослабление рубля ускорилось: от локального минимума 6 августа в 84,95 руб. курс доллара вырос на 17,76%. Причем с начала осени американская валюта прибавила 11,15%, а за ноябрь – 3,13%, или около 3 руб.
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