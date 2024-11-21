Как долго продлится ослабление рубля

Банк России второй день подряд устанавливает официальный курс доллара чуть выше так называемой психологической отметки: на 21 ноября – 100,22 руб./$, на 20 ноября – 100,03 руб./$. После введения санкций против Мосбиржи в июне этого года регулятор определяет официальный курс на следующий день на основе данных внебиржевого межбанковского рынка. Последний раз российская валюта была на таком уровне год назад: 10 октября 2023 г. доллар стоил 101,36 руб.