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Как долго продлится ослабление рубля

Курс доллара закрепляется на уровне выше 100 рублей
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Экономистов больше не шокирует падение рубля/ Евгений Разумный / Ведомости

Банк России второй день подряд устанавливает официальный курс доллара чуть выше так называемой психологической отметки: на 21 ноября – 100,22 руб./$, на 20 ноября – 100,03 руб./$. После введения санкций против Мосбиржи в июне этого года регулятор определяет официальный курс на следующий день на основе данных внебиржевого межбанковского рынка. Последний раз российская валюта была на таком уровне год назад: 10 октября 2023 г. доллар стоил 101,36 руб.

В последние месяцы ослабление рубля ускорилось: от локального минимума 6 августа в 84,95 руб. курс доллара вырос на 17,76%. Причем с начала осени американская валюта прибавила 11,15%, а за ноябрь – 3,13%, или около 3 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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