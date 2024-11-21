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/ Экономика

Налоговики начали отказывать в возврате «сомнительных» налоговых переплат

Это происходит, когда сумма положительного сальдо значительно превышает обязательства
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости

В арбитражных судах начала формироваться практика по отказу бизнесу в возврате средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС). Речь идет о ситуациях, когда налогоплательщик перечислял средства на ЕНС якобы вовсе не с целью уплаты налогов и сборов, а направленная сумма многократно превышала размер его текущих или предстоящих обязательств. Суды рассмотрели порядка 10 споров предпринимателей с налоговиками, которые не вернули средства с ЕНС, посчитав операции по их зачислению подозрительными, знает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. «Ведомости» обнаружили в картотеке решений по крайней мере четыре таких кейса – в трех из них суд согласился с доводами инспекций и управлений ФНС.

В октябре 17-й Арбитражный апелляционный суд поддержал налоговые органы, отказавшие производственному кооперативу «Механизатор» в возврате 920 000 из 1,3 млн руб., находившихся на ЕНС. Согласно представленной в инспекцию одного из районов Екатеринбурга отчетности, положительное сальдо более чем в 27 раз превышало сумму налогов, которые кооператив должен был заплатить в бюджет за 2023 г. Инспекция посчитала это подозрительным и пришла к выводу, что компания совершила «преднамеренное перечисление с целью придания переводу вида обязательного платежа». Сам налогоплательщик заявлял суду, что, во-первых, у него планировалась крупная сделка (которая в дальнейшем не состоялась) и он решил заранее направить деньги для уплаты налогов, а во-вторых, он пытался спасти свои средства от действий неких мошенников, поэтому перевел такую крупную сумму на ЕНС – для сохранности. Арбитражный суд Свердловской области, как пишет в своем постановлении апелляционная инстанция, пришел к правильному выводу, что спорную сумму нельзя расценивать как излишне уплаченный налог, поскольку у заявителя не было намерения исполнять налоговые обязательства. «Фактически расчетные [счета] кооператива использованы иными организациями для вывода денежных средств из оборота, контролируемого банками и налоговыми органами», – говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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