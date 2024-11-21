Налоговики начали отказывать в возврате «сомнительных» налоговых переплат

В октябре 17-й Арбитражный апелляционный суд поддержал налоговые органы, отказавшие производственному кооперативу «Механизатор» в возврате 920 000 из 1,3 млн руб., находившихся на ЕНС. Согласно представленной в инспекцию одного из районов Екатеринбурга отчетности, положительное сальдо более чем в 27 раз превышало сумму налогов, которые кооператив должен был заплатить в бюджет за 2023 г. Инспекция посчитала это подозрительным и пришла к выводу, что компания совершила «преднамеренное перечисление с целью придания переводу вида обязательного платежа». Сам налогоплательщик заявлял суду, что, во-первых, у него планировалась крупная сделка (которая в дальнейшем не состоялась) и он решил заранее направить деньги для уплаты налогов, а во-вторых, он пытался спасти свои средства от действий неких мошенников, поэтому перевел такую крупную сумму на ЕНС – для сохранности. Арбитражный суд Свердловской области, как пишет в своем постановлении апелляционная инстанция, пришел к правильному выводу, что спорную сумму нельзя расценивать как излишне уплаченный налог, поскольку у заявителя не было намерения исполнять налоговые обязательства. «Фактически расчетные [счета] кооператива использованы иными организациями для вывода денежных средств из оборота, контролируемого банками и налоговыми органами», – говорится в документе.