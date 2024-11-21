Налоговики начали отказывать в возврате «сомнительных» налоговых переплат

Налоговики начали отказывать в возврате «сомнительных» налоговых переплатЭто происходит, когда сумма положительного сальдо значительно превышает обязательства
В арбитражных судах начала формироваться практика по отказу бизнесу в возврате средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (ЕНС). Речь идет о ситуациях, когда налогоплательщик перечислял средства на ЕНС якобы вовсе не с целью уплаты налогов и сборов, а направленная сумма многократно превышала размер его текущих или предстоящих обязательств. Суды рассмотрели порядка 10 споров предпринимателей с налоговиками, которые не вернули средства с ЕНС, посчитав операции по их зачислению подозрительными, знает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. «Ведомости» обнаружили в картотеке решений по крайней мере четыре таких кейса – в трех из них суд согласился с доводами инспекций и управлений ФНС.
В октябре 17-й Арбитражный апелляционный суд поддержал налоговые органы, отказавшие производственному кооперативу «Механизатор» в возврате 920 000 из 1,3 млн руб., находившихся на ЕНС. Согласно представленной в инспекцию одного из районов Екатеринбурга отчетности, положительное сальдо более чем в 27 раз превышало сумму налогов, которые кооператив должен был заплатить в бюджет за 2023 г. Инспекция посчитала это подозрительным и пришла к выводу, что компания совершила «преднамеренное перечисление с целью придания переводу вида обязательного платежа». Сам налогоплательщик заявлял суду, что, во-первых, у него планировалась крупная сделка (которая в дальнейшем не состоялась) и он решил заранее направить деньги для уплаты налогов, а во-вторых, он пытался спасти свои средства от действий неких мошенников, поэтому перевел такую крупную сумму на ЕНС – для сохранности. Арбитражный суд Свердловской области, как пишет в своем постановлении апелляционная инстанция, пришел к правильному выводу, что спорную сумму нельзя расценивать как излишне уплаченный налог, поскольку у заявителя не было намерения исполнять налоговые обязательства. «Фактически расчетные [счета] кооператива использованы иными организациями для вывода денежных средств из оборота, контролируемого банками и налоговыми органами», – говорится в документе.