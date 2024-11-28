Почти четверть работодателей готовы компенсировать сотрудникам повышение НДФЛ

Почти четверть работодателей готовы компенсировать сотрудникам повышение НДФЛБольшинство же такой необходимости не видит или рассматривает неденежные поощрения
С 2025 г. в России заработает расширенная пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей сейчас двухступенчатой. По новому закону для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. В результате по замыслу законодателей распределение налоговой нагрузки между гражданами станет более справедливым. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ будет платить лишь около 2,5 млн человек.
Грядущие изменения заставили работодателей задуматься: должны ли они компенсировать сотрудникам выпадение доходов из-за изменения системы налогообложения физлиц? Почти четверть (24%) российских компаний готовы пойти на это, следует из опроса аудиторско-консалтинговой компании Kept, проведенного в октябре (документ есть у «Ведомостей»). Еще 40% опрошенных пока не приняли решение, 36% не планируют ничего предпринимать. Среди компаний, готовых пойти на компенсацию, 63% распространят эту меру на всех сотрудников, 25% – только на топ-менеджмент и ключевых сотрудников, следует из данных опроса. Большинство респондентов (60%) планируют применить возмещение ко всем видам вознаграждения, 36% – только к гарантированным выплатам (например, окладу), 4% – к стимулирующим выплатам (премии, надбавки и др.).