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/ Экономика

Почти четверть работодателей готовы компенсировать сотрудникам повышение НДФЛ

Большинство же такой необходимости не видит или рассматривает неденежные поощрения
Дарья Мосолкина
Мария Подцероб
Сергей Савостьянов / ТАСС

С 2025 г. в России заработает расширенная пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей сейчас двухступенчатой. По новому закону для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. В результате по замыслу законодателей распределение налоговой нагрузки между гражданами станет более справедливым. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ будет платить лишь около 2,5 млн человек.

Грядущие изменения заставили работодателей задуматься: должны ли они компенсировать сотрудникам выпадение доходов из-за изменения системы налогообложения физлиц? Почти четверть (24%) российских компаний готовы пойти на это, следует из опроса аудиторско-консалтинговой компании Kept, проведенного в октябре (документ есть у «Ведомостей»). Еще 40% опрошенных пока не приняли решение, 36% не планируют ничего предпринимать. Среди компаний, готовых пойти на компенсацию, 63% распространят эту меру на всех сотрудников, 25% – только на топ-менеджмент и ключевых сотрудников, следует из данных опроса. Большинство респондентов (60%) планируют применить возмещение ко всем видам вознаграждения, 36% – только к гарантированным выплатам (например, окладу), 4% – к стимулирующим выплатам (премии, надбавки и др.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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