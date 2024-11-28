Почти четверть работодателей готовы компенсировать сотрудникам повышение НДФЛ

С 2025 г. в России заработает расширенная пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей сейчас двухступенчатой. По новому закону для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составит 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. В результате по замыслу законодателей распределение налоговой нагрузки между гражданами станет более справедливым. Минфин сообщал, что изменения затронут лишь 3% трудоспособного населения страны, т. е. более высокий НДФЛ будет платить лишь около 2,5 млн человек.