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/ Экономика

Кабмин планирует отвязать прожиточный минимум от уровня доходов населения

Методика расчета изменится из-за инфляционных рисков
Яков Тимаков
Максим Стулов / Ведомости

Кабмин предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума с 2026 г. – отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Это следует из законопроекта-спутника, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг.

Размер индексации прожиточного минимума на душу населения по России будет каждый год определяться федеральным законом о бюджете, следует из поправок. Величина показателя по социально-экономическим группам (для трудоспособного населения, пенсионеров и детей) в субъектах будет устанавливаться до 15 ноября с учетом коэффициента региональной дифференциации в порядке, определяемом правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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