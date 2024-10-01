Кабмин планирует отвязать прожиточный минимум от уровня доходов населения

Кабмин планирует отвязать прожиточный минимум от уровня доходов населенияМетодика расчета изменится из-за инфляционных рисков
Кабмин предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума с 2026 г. – отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Это следует из законопроекта-спутника, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг.
Размер индексации прожиточного минимума на душу населения по России будет каждый год определяться федеральным законом о бюджете, следует из поправок. Величина показателя по социально-экономическим группам (для трудоспособного населения, пенсионеров и детей) в субъектах будет устанавливаться до 15 ноября с учетом коэффициента региональной дифференциации в порядке, определяемом правительством.
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