Кабмин планирует отвязать прожиточный минимум от уровня доходов населения

Кабмин предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума с 2026 г. – отказаться от привязки к медианному доходу и ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год. Это следует из законопроекта-спутника, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг.