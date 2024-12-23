ЦБ назвал четыре региона с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

Рядом с «красной» зоной находятся Липецкая, Ульяновская области, Приморский край и Карачаево-Черкесская Республика с уровнями риска от 4 до 4,5 балла. «По итогам скользящего года из “красной” зоны в “желтую” перешла Карачаево-Черкесская Республика. Из “желтой” зоны в “зеленую” перешли Москва и Сахалинская область. Вместе с тем из “зеленой” зоны в “желтую” переместились республики Татарстан и Калмыкия, Смоленская и Костромская области», – говорится в статистике.