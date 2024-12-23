Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

ЦБ назвал четыре региона с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

Ведомости

Банк России перечислил регионы с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО. Обзор «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» опубликован на сайте регулятора.

В «красной» зоне, по состоянию на 1 октября 2024 г., находятся:

  • Ингушетия (риск 8,5 балла),

  • Дагестан (риск 5,5 балла),

  • Чечня (риск 5,5 балла),

  • Новосибирская область (риск 6,5 балла).

Рядом с «красной» зоной находятся Липецкая, Ульяновская области, Приморский край и Карачаево-Черкесская Республика с уровнями риска от 4 до 4,5 балла. «По итогам скользящего года из “красной” зоны в “желтую” перешла Карачаево-Черкесская Республика. Из “желтой” зоны в “зеленую” перешли Москва и Сахалинская область. Вместе с тем из “зеленой” зоны в “желтую” переместились республики Татарстан и Калмыкия, Смоленская и Костромская области», – говорится в статистике.

ЦБ отмечает, что положительная динамика рисков недобросовестных действий зафиксирована в Крыму и Севастополе, в Кабардино-Балкарии, Чечне, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Москве и Московской области. Негативная динамика рисков отмечается в Татарстане, Ингушетии, Липецкой, Ульяновской, Новосибирской и Костромской областях.

«В первую очередь, за счет высоких значений индикатора выборки по признаку “неоднократности” убытков», – следует из материала.

25 июня Госдума приняла закон, который исключает полис ОСАГО из перечня обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. Закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.

Закон также вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске автомобиля, что избавит его от направления в различные инстанции сведений об отсутствии у него транспортного средства. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 8 июля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных