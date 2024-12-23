ЦБ назвал четыре региона с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО
Банк России перечислил регионы с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО. Обзор «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» опубликован на сайте регулятора.
В «красной» зоне, по состоянию на 1 октября 2024 г., находятся:
Ингушетия (риск 8,5 балла),
Дагестан (риск 5,5 балла),
Чечня (риск 5,5 балла),
Новосибирская область (риск 6,5 балла).
Рядом с «красной» зоной находятся Липецкая, Ульяновская области, Приморский край и Карачаево-Черкесская Республика с уровнями риска от 4 до 4,5 балла. «По итогам скользящего года из “красной” зоны в “желтую” перешла Карачаево-Черкесская Республика. Из “желтой” зоны в “зеленую” перешли Москва и Сахалинская область. Вместе с тем из “зеленой” зоны в “желтую” переместились республики Татарстан и Калмыкия, Смоленская и Костромская области», – говорится в статистике.
ЦБ отмечает, что положительная динамика рисков недобросовестных действий зафиксирована в Крыму и Севастополе, в Кабардино-Балкарии, Чечне, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Москве и Московской области. Негативная динамика рисков отмечается в Татарстане, Ингушетии, Липецкой, Ульяновской, Новосибирской и Костромской областях.
«В первую очередь, за счет высоких значений индикатора выборки по признаку “неоднократности” убытков», – следует из материала.
25 июня Госдума приняла закон, который исключает полис ОСАГО из перечня обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. Закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.
Закон также вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске автомобиля, что избавит его от направления в различные инстанции сведений об отсутствии у него транспортного средства. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 8 июля.