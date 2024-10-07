Наличие ОСАГО могут начать проверять по камерам с 1 марта

Эксперимент продлится 12 месяцев. Решение принято во время совещания у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, сообщил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением вопроса. Согласно порядку эксперимента, весь поток машин будут фотографировать дорожные камеры. После этого информационная система ГИБДД будет сопоставлять номера машин на фото с базой данных по ОСАГО. Если полис есть в базе, фото машины удаляется. В случае отсутствия страховки водитель получит предупреждение, пока без штрафа.