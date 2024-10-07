Наличие ОСАГО могут начать проверять по камерам с 1 марта
С 1 марта 2025 г. наличие ОСАГО у водителей будут проверять по дорожным камерам в качестве эксперимента, выяснили «Известия». Те, у кого полис страхования отсутствует, получат предупреждения через портал «Госуслуги».
Эксперимент продлится 12 месяцев. Решение принято во время совещания у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, сообщил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением вопроса. Согласно порядку эксперимента, весь поток машин будут фотографировать дорожные камеры. После этого информационная система ГИБДД будет сопоставлять номера машин на фото с базой данных по ОСАГО. Если полис есть в базе, фото машины удаляется. В случае отсутствия страховки водитель получит предупреждение, пока без штрафа.
Гендиректор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николай Галушин в разговоре с «Известиями» отметил, что технически система уже готова. Но, по его словам, перед полноценным внедрением механизма необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы штраф за отсутствие ОСАГО приходил не более одного раза в день.
По данным СберСтрахования на октябрь, 63% россиян сегодня пользуются страховыми продуктами, хотя в прошлом году их было всего 45%. Самым востребованным объектом страхования является авто. 68% респондентов приобретают ОСАГО, ещё 16% – каско. Почти половина опрошенных россиян (43,3%) воспринимают страховки как экономически эффективный способ возмещения ущерба.