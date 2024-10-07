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Наличие ОСАГО могут начать проверять по камерам с 1 марта

Ведомости

С 1 марта 2025 г. наличие ОСАГО у водителей будут проверять по дорожным камерам в качестве эксперимента, выяснили «Известия». Те, у кого полис страхования отсутствует, получат предупреждения через портал «Госуслуги».

Эксперимент продлится 12 месяцев. Решение принято во время совещания у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова, сообщил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением вопроса. Согласно порядку эксперимента, весь поток машин будут фотографировать дорожные камеры. После этого информационная система ГИБДД будет сопоставлять номера машин на фото с базой данных по ОСАГО. Если полис есть в базе, фото машины удаляется. В случае отсутствия страховки водитель получит предупреждение, пока без штрафа.

Гендиректор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николай Галушин в разговоре с «Известиями» отметил, что технически система уже готова. Но, по его словам, перед полноценным внедрением механизма необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы штраф за отсутствие ОСАГО приходил не более одного раза в день.

По данным СберСтрахования на октябрь, 63% россиян сегодня пользуются страховыми продуктами, хотя в прошлом году их было всего 45%. Самым востребованным объектом страхования является авто. 68% респондентов приобретают ОСАГО, ещё 16% – каско. Почти половина опрошенных россиян (43,3%) воспринимают страховки как экономически эффективный способ возмещения ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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