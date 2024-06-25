Полис ОСАГО не будет обязательным документом при регистрации авто

Законопроект также предполагает и другие нововведения. В частности, документ вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске авто, что позволит не предоставлять ему в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля. Также предлагается законодательно закрепить возможность проведения регистрации в отношении авто жителей новых регионов России, которые украинская сторона выставляет в международный розыск.