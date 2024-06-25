Полис ОСАГО не будет обязательным документом при регистрации авто

Полис ОСАГО не будет обязательным документом при регистрации автоСоответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, следует из думской электронной базы.
Инициативой предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон «Об ОСАГО» и в закон «О безопасности дорожного движения», исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.
Законопроект также предполагает и другие нововведения. В частности, документ вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске авто, что позволит не предоставлять ему в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля. Также предлагается законодательно закрепить возможность проведения регистрации в отношении авто жителей новых регионов России, которые украинская сторона выставляет в международный розыск.
Документ был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2023 г., затем в него внесли поправки и одобрили во втором чтении 18 июня этого года. Далее законопроект будет направлен на рассмотрение Советом Федерации.
Автором инициативы является председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»).