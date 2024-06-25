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Полис ОСАГО не будет обязательным документом при регистрации авто

Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении
Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, следует из думской электронной базы.

Инициативой предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон «Об ОСАГО» и в закон «О безопасности дорожного движения», исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.

Законопроект также предполагает и другие нововведения. В частности, документ вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске авто, что позволит не предоставлять ему в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля. Также предлагается законодательно закрепить возможность проведения регистрации в отношении авто жителей новых регионов России, которые украинская сторона выставляет в международный розыск.

Документ был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2023 г., затем в него внесли поправки и одобрили во втором чтении 18 июня этого года. Далее законопроект будет направлен на рассмотрение Советом Федерации.

Автором инициативы является председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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