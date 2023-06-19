В Союзном государстве одобрили единый полис ОСАГО
Парламентское собрание Союзного государства приняло проект модельного закона о распространении действия национального полиса ОСАГО на территорию России или Белоруссии, сообщила пресс-служба Госдумы.
Теперь парламентам России и Белоруссии необходимо внести комплексные изменения в законодательства своих стран для реализации этой инициативы. Кроме того планируются разработка и утверждение профессиональными объединениями страховщиков правил системы страхования Союзного государства.
В результате автовладельцы смогут выбирать, будет ли их полис действовать лишь на территории страны регистрации ТС, либо же на территории всего Союзного государства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе сессии Парламентского Собрания Союзного государства отметил, что эта инициатива «сделает более удобным передвижение по всей территории Союзного государства». Володин также отметил важность подготовки модельных законов, поскольку формирование единого правового поля сближает позиции Москвы и Минска.
Ранее в июне в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать необязательным полис ОСАГО при регистрации смены владельца автомобиля, а также исключить из закона обязанность заключать договор ОСАГО до совершения регистрационных действий. Кроме того инициатива вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске авто, что позволит не предоставлять ему в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.
На прошлой неделе ГД приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, распространяющий нормы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на легковое такси.