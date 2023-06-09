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В Думе предложили сделать ОСАГО необязательным при регистрации смены владельца авто

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать необязательным полис ОСАГО при регистрации смены владельца автомобиля, а также исключить из закона обязанность заключать договор ОСАГО до совершения регистрационных действий.

Законопроект внес председатель думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»).

В пояснительной записке отмечается, что сейчас по закону необходимо застраховать риск своей гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца, но не позднее чем через 10 дней после покупки авто. Регистрационные же действия в отношении тех транспортных средств, владельцы которых не сделали этого, запрещаются.

Государственный учет в свою очередь, подчеркивает автор инициативы, не налагает на владельца транспортного средства обязанности непосредственно ездить на нем – зарегистрированное авто может длительное время не использоваться.

Ответственность же за игнорирование закона об обязательном страховании владельцев авто предусмотрена лишь в случаях, когда это нарушение выявляется при надзоре за дорожным движением.

«В связи с этим законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения... исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», – говорится в документе.

Законопроект также предполагает и другие нововведения. В частности, документ вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске авто, что позволит не предоставлять ему в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.

Помимо этого предлагается законодательно закрепить возможность проведения регистрационных действий в отношении авто жителей новых регионов РФ, которые украинская сторона необоснованно выставляет в международный розыск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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