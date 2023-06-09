В Думе предложили сделать ОСАГО необязательным при регистрации смены владельца авто

В пояснительной записке отмечается, что сейчас по закону необходимо застраховать риск своей гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца, но не позднее чем через 10 дней после покупки авто. Регистрационные же действия в отношении тех транспортных средств, владельцы которых не сделали этого, запрещаются.