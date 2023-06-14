Госдума приняла закон об обязательном страховании ответственности таксистов

Госдума приняла закон об обязательном страховании ответственности таксистовНо участники рынка предупредили о возможных проблемах администрацию президента
Госдума 13 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, распространяющий нормы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на легковое такси. В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом он вступит в силу 1 сентября 2024 г.
Глава парламентского комитета по финрынку Анатолий Аксаков в ходе выступления в Думе пояснил, что закон позволит поднять в 4 раза размер выплат гражданам и их наследникам при авариях такси в случае причинения вреда жизни или здоровью (с 500 000 до 2 млн руб. – «Ведомости»). Плата за этот вид страхования, по его словам, должна составить всего около 2500 руб. в год (цитата по «Интерфаксу»).
Сейчас выплаты пассажирам такси в отличие от других видов общественного транспорта производятся только по закону об ОСАГО, где предельный лимит ответственности страховщика за ущерб жизни и здоровью по полису составляет 500 000 руб.
Согласно принятому Госдумой законопроекту, юрлицо или индивидуальный предприниматель не смогут заниматься перевозками в такси, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн руб. за причинение вреда жизни каждого пассажира. Договор ОСГОП нужно будет заключить в течение 60 дней после вступления закона в силу.
Законопроект был внесен в нижнюю палату еще в 2018 г., был принят в первом чтении и с тех пор дорабатывался. К документу осталось много претензий у участников таксомоторного рынка. Это следует из письма, направленного 9 июня 2023 г. председателем Общественного совета по развитию такси Ириной Зариповой начальнику государственно-правового управления администрации президента Ларисе Брычевой (копия есть у «Ведомостей»).
В письме указывается, что законопроект содержит требования, «критические для практической реализации» принятого в конце 2022 г. федерального закона о такси, который должен вступить в силу в сентябре 2023 г. «В случае принятия законопроекта на самозанятых перевозчиков дополнительно будут возложены существенные проблемы заключения договора ОСГОП в привязке к транспортному средству легкового такси, поскольку на практике самозанятый водитель такси может арендовать до нескольких десятков разных автомобилей такси в год», – отмечает она. Результатом, по мнению Зариповой, станет легализация теневого рынка такси, а реформа таксомоторных перевозок будет поставлена под угрозу.
Руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус также называет этот механизм страхования «нереализуемым»: «Каждый самозанятый водитель обязан страховать свою ответственность на каждый новый автомобиль такси, на котором он собирается работать. Практика такова, что самозанятые водители меняют автомобили по несколько десятков раз в год».
Избыточные требования закона об ОСГОП для такси не позволят самозанятым выйти из тени, а единственный, кто выиграет от его принятия, – страховые компании, сказала Зарипова «Ведомостям». Она также напомнила, что сегодня, помимо 500 000 руб., заложенных в качестве компенсации по ОСАГО, пассажир в случае причинения тяжкого вреда его здоровью или гибели (выплаты тогда идут родственникам) также получает страховку от крупных служб заказа такси (агрегаторов) в 2 млн руб.
В письме Зарипова указывает, что фактически речь идет «о беспрецедентном внедрении квазиналогового платежа с каждого водителя такси в пользу финансового капитала» под предлогом обеспечения финансовой защищенности пассажиров. По оценкам Общественного совета по развитию такси, речь идет о 3 млрд руб. в год.
«Ведомости» направили запрос в Минтранс и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
В агрегаторах такси ожидаемо негативно восприняли принятие проекта закона Госдумой. Представитель «Ситимобила» отметил, что с его принятием вырастет стоимость страхования, что спровоцирует рост цен на такси. Представитель такси «Максим» вообще утверждает, что отрасль «может остановиться» после вступления нового закона в силу. «Приложения и сайты агрегаторов будут подлежать блокировке за передачу заказов лицам без разрешения на работу такси, а легальных перевозчиков не будет, потому что введенные требования заведомо невыполнимы для водителей», – категоричен он. В пресс-службе «Яндекс. Такси» не ответили на запрос.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) и Банке России поддерживают принятие законопроекта. Представитель пресс-службы ЦБ заявил «Ведомостям», что закон позволит улучшить финансовую защиту пассажиров такси. «Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 г. К этому времени Банк России проведет необходимые исследования и рассчитает страховые тарифы для этой категории перевозчиков», – добавил он.
Представитель ВСС говорит, что, согласно предварительным расчетам союза, новый вид страхования обойдется в 56 коп. на каждую поездку, а стоимость полиса «составит около 2500–3000 руб. в год». Он также напомнил, что в некоторых случаях пострадавший в ДТП пассажир не может получить выплату по ОСАГО. «Лицо, причинившее вред, освобождается от выплаты возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине», – уточнил собеседник.
Говорить о том, что пассажир такси не защищен никак, нельзя, замечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Но таксопарк, водитель, собственник транспортного средства и сервис – агрегатор такси, как правило, между собой связаны только на уровне маркетинга, напомнил он. «Когда дело доходит до компенсации причиненного в результате ДТП пассажиру и его имуществу ущерба, чаще всего ситуация разрешается в судебном порядке», – говорит Жарский, уточняя, что все стороны «стремятся от ответственности уйти и переложить ее» на других. Он добавляет, что практика последних лет складывается в пользу пострадавших пассажиров, но размер компенсируемого ущерба нередко несопоставим с заявленным.
Такси – аварийный вид транспорта: частота аварий по вине его водителей в 7 раз превышает среднюю частоту ДТП в стране, отметил представитель ВСС, а доля таксистов, которые не попадают в аварии, по итогам 2022 г. составила всего 12%. В Общественном совете по развитию такси приводят контраргументы: у «Яндекс. Такси» в 2022 г. доля поездок, в которых случились ДТП с пострадавшими, снизилась на 11% год к году. От числа всех поездок в «Яндекс. Такси» это 0,00066%.
Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков отмечает, что, во-первых, не у всех агрегаторов есть добровольный фонд для компенсации ущерба, а во вторых, есть таксопарки, работающие и без агрегаторов. Поэтому решение о распространении ОСГОП на такси правильное, но сейчас просчитать его влияние на стоимость проезда невозможно. Если внедрять ОСГОП, то нужно снизить цены на запредельно дорогое ОСАГО для такси, добавил он. Швагерус также напоминает, что в такси так и не решена проблема ОСАГО: «Застраховано только 40% легальных такси».
Это не первая жалоба на новый законопроект. В конце мая, как писал РБК, письмо с критикой проекта в Совет Федерации направляла «Опора России». Организация указывала на риски повышения стоимости услуг такси, уход в тень 1 млн самозанятых таксистов и социальную напряженность от введения обязательного вида страхования в дополнение к ОСАГО.
В подготовке статьи участвовал Денис Ильюшенков