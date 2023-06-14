Госдума приняла закон об обязательном страховании ответственности таксистов

Говорить о том, что пассажир такси не защищен никак, нельзя, замечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Но таксопарк, водитель, собственник транспортного средства и сервис – агрегатор такси, как правило, между собой связаны только на уровне маркетинга, напомнил он. «Когда дело доходит до компенсации причиненного в результате ДТП пассажиру и его имуществу ущерба, чаще всего ситуация разрешается в судебном порядке», – говорит Жарский, уточняя, что все стороны «стремятся от ответственности уйти и переложить ее» на других. Он добавляет, что практика последних лет складывается в пользу пострадавших пассажиров, но размер компенсируемого ущерба нередко несопоставим с заявленным.