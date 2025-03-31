Правительство РФ не поддержало законопроект о запрете вейпов
Правительство не поддержало законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на отзыв кабмина.
Согласно отзыву, вопрос введения запрета розничной торговли никотинсодержащими, безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления рассматривался кабмином в январе. Замечания, которые были изложены в предыдущем заключении, сохраняют актуальность и в отношении нового документа, так что позиция правительства не изменилась.
В декабре 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете вейпов. Он говорил, что принятого в 2023 г. закона о запрете продажи указанных товаров несовершеннолетним недостаточно для защиты детей. 20 января 2025 г. Володин предложил доработать текст и подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца весенней сессии.
28 января председатель Госдумы заявил, что инициативу о полном запрете вейпов в России поддерживают все фракции нижней палаты парламента.