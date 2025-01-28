Володин: инициативу о полном запрете вейпов поддерживают все фракции Госдумы
Все фракции Госдумы одобряют инициативу о полном запрете вейпов в России, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Очень хорошо то, что все фракции поддерживают это решение. Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу. Поэтому давайте все вместе здесь объединим возможности», – сказал Володин (цитата по «РИА Новости»).
В 2023 г. депутаты приняли закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. В декабре прошлого года Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете этих товаров. Он пояснил инициативу тем, что принятого в 2023 г. закона оказалось недостаточно для того, чтобы защитить детей.
В январе этого года было принято решение доработать текст и подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них, с тем чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии.
Председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале написал, что соответствующий законопроект разрабатывается, и предложил ограничить не только продажу, но также ввоз и производство вейпов и жидкостей к ним внутри страны.
«Такой законопроект мной уже подготовлен и направлен для приобщения к общей межфракционной инициативе. Особая позиция ожидаемо у коллег из Министерства финансов. Они заявляют о потере 11-15 млрд руб. для бюджета. На мой взгляд, нельзя ставить на весы эти вопросы. Государство заплатит гораздо дороже – бесплодием, болезнями и смертями», – сообщил Метелев.
По его словам, представители Минздрава России предложили компенсировать выпадающие из-за запрета на вейпы доходы повышением акцизов на сигареты.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) напомнил в своем Telegram-канале, что законопроект о полном запрете вейпов был внесен парламентариями еще в мае 2024 г. Документ находится на рассмотрении в первом чтении. По словам Нилова, авторы инициативы готовы ее отозвать, «как только появится новая редакция законопроекта, под которым подпишутся все депутаты Государственной думы».