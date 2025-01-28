Володин: инициативу о полном запрете вейпов поддерживают все фракции Госдумы

«Очень хорошо то, что все фракции поддерживают это решение. Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу. Поэтому давайте все вместе здесь объединим возможности», – сказал Володин (цитата по «РИА Новости»).