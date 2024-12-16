Что включает план правительства по борьбе с потреблением алкоголя

Какие регионы ограничили продажу алкоголя

Каждый регион России вправе устанавливать дополнительные ограничения на место и время продажи алкоголя с 1 апреля этого года, в том числе – запрещать работу «наливаек» в многоквартирных жилых домах.

В Бурятии не продают алкоголь с 21.00 до 9.00, а в Дагестане – с 20.00 до 10.00, уточнял «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в октябре этого года. «Как депутат от Калмыкии отмечу, что у нас в республике уже принят закон и планируется ввести некоторые ограничения [относительно времени продажи спиртного и расстояния между торговыми точками, реализующими алкоголь, и школами] уже в следующем году», – говорил он.

Двухчасовой режим продажи спиртного (с 8.00 до 10.00) действует в Чечне для вина и крепкого алкоголя. В Якутии алкоголь можно приобрести с 14.00 до 20.00, в Туве – с 11.00 до 15.00.

Двухчасовой режим продажи спиртного с 1 марта 2025 г. будет введен в Вологодской области. Отпускать спиртное в магазинах планируют в рабочие дни с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники – с 8.00 до 23.00. Свою инициативу губернатор региона Георгий Филимонов объяснил тем, что «Вологодчина и Русский Север вымирают». По его словам, за последний год население области сократилось на 7500 жителей, а заболеваемость алкоголизмом выросла на 30%.