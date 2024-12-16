Что включает план правительства по борьбе с потреблением алкоголя

Что включает план правительства по борьбе с потреблением алкоголяВ числе предложений – запрет скидок на него и развитие реабилитации больных алкоголизмом
Правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. (от 7 декабря 2024 г. № 3610-р). Документ опубликован 13 декабря на портале официальных правовых актов.
Предыдущая концепция, работавшая в 2009–2020 гг., помогла сократить потребление алкоголя в стране с 18 л до 8,8 л на человека в год (на 51%), уточнил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Минздрава. С новой концепцией россияне станут пить еще меньше – 7,8 л на человека в год (-11%).
Для этого правительство хочет обсудить возможный запрет скидок на алкоголь и ограничение выкладки алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов уже весной 2025 г., следует из документа. Свои предложения по ограничениям на скидки должны представить кабмину до 15 апреля 2025 г. Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз. К 30 марта будущего года эти же министерства совместно с Росалкогольтабакконтролем выдвинут инициативы по изменениям в выкладке алкоголя в торговых точках.
Министерства и агентства должны будут изучить опыт регионов по ограничению времени и места продажи алкоголя и совместно с властями субъектов разработать предложения для расширения таких практик на всю страну, следует из плана. Профильные ведомства, согласно плану, как и прежде, ежегодно будут направлять в правительство свои предложения по повышению акцизов и минимальных розничных цен на алкоголь.
Правительство планирует изменить и оборот самогонных аппаратов в стране, следует из документа. В частности, ограничения могут коснуться розничной продажи самогонных аппаратов «в зависимости от их производительности», следует из документа. Под запрет также может попасть дистанционная торговля и реклама таких устройств. По крайней мере, соответствующие предложения ведомства должны отправить в правительство к 20 ноября 2025 г.
В случае продажи алкоголя российские ритейлеры перешли от ценовой стратегии High-Low (высокие цены со скидками на конкретные товары) в пользу EDLP (постоянно низкие цены) еще два года назад, рассказал «Ведомостям» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Поэтому возможные ограничения скидок на такие товары не смогут существенно сократить их продажу.
Понятие прикассовой выкладки, где предполагается ограничить продажи алкоголя, является размытым, продолжает Косарев. Например, в небольших магазинах у дома прикассовой зоной может считаться вся площадь помещения, говорит он. Ограничения на продажу самогонных аппаратов больших мощностей также не актуальны, так как закупка медицинского спирта сейчас выгоднее «промышленного» производства самогона, сказал эксперт.
Под внимание профильных ведомств попадет и нецелевое потребление парфюмерно-косметических средств, содержащих алкоголь. Министерства и агентства должны будут проанализировать эффективность мер по сокращению такого потребления и предложить к ним корректировки к 20 ноября 2026 г.
Профилактика и лечение
В борьбу с алкоголизмом планируется вовлечь российских работодателей и профсоюзы, следует из документа правительства. В частности, Минтруд и Минздрав ежегодно с марта 2025 г. будут докладывать о разработке и реализации корпоративных программ по снижению потребления алкоголя и укреплению здоровья российских работников. В план кабмина также входит распространение идеологии здорового образа жизни среди молодежи.
Другим направлением правительства в сокращении потребления алкоголя в России будет повышение качества и доступности медицинской помощи и реабилитации для людей с алкогольной зависимостью. Например, до 2030 г. российские наркологические медучреждения должны начать работать в выходные и праздничные дни, следует из плана.
Какие регионы ограничили продажу алкоголя
Каждый регион России вправе устанавливать дополнительные ограничения на место и время продажи алкоголя с 1 апреля этого года, в том числе – запрещать работу «наливаек» в многоквартирных жилых домах.
В Бурятии не продают алкоголь с 21.00 до 9.00, а в Дагестане – с 20.00 до 10.00, уточнял «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в октябре этого года. «Как депутат от Калмыкии отмечу, что у нас в республике уже принят закон и планируется ввести некоторые ограничения [относительно времени продажи спиртного и расстояния между торговыми точками, реализующими алкоголь, и школами] уже в следующем году», – говорил он.
Двухчасовой режим продажи спиртного (с 8.00 до 10.00) действует в Чечне для вина и крепкого алкоголя. В Якутии алкоголь можно приобрести с 14.00 до 20.00, в Туве – с 11.00 до 15.00.
Двухчасовой режим продажи спиртного с 1 марта 2025 г. будет введен в Вологодской области. Отпускать спиртное в магазинах планируют в рабочие дни с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники – с 8.00 до 23.00. Свою инициативу губернатор региона Георгий Филимонов объяснил тем, что «Вологодчина и Русский Север вымирают». По его словам, за последний год население области сократилось на 7500 жителей, а заболеваемость алкоголизмом выросла на 30%.
В работу реабилитационных центров для людей с алкоголизмом правительство предлагает внедрять с 2025 г. консультирование по принципу «равный равному» – их проводят люди с алкоголизмом, ушедшие в ремиссию. Минздрав должен будет разработать программы информирования родственников людей с алкогольной зависимостью об эффективных способах помощи в такой ситуации.
Со следующего года Минздрав совместно с региональными ведомствами будет «расширять практики раннего выявления» алкоголизма среди граждан и увеличивать количество людей с алкоголизмом под диспансерным наблюдением. В частности, с 1 июня 2025 г. в российских медучреждениях также должны появиться методические документы для выявления расстройств, обусловленных употреблением алкоголя. Министерство также будет повышать знания медработников о рисках потребления алкоголя и возможностях оказания помощи людям с такой зависимостью.
Консультации по принципу «равный равному» уже распространены в российских наркологических медучреждениях (равные консультанты являются социальными работниками больниц), рассказал «Ведомостям» нарколог Евгений Крупицкий. По его словам, такие практики являются эффективными только в комплексе с другими мероприятиями фармакотерапии и психотерапии.
По словам Крупицкого, на ранних стадиях алкоголизма больные, как правило, сами не понимают или не хотят принимать, что столкнулись с зависимостью. На этом этапе люди обращаются за медицинской помощью в основном под давлением родственников или коллег по работе, добавил он. При этом часть граждан лечатся анонимно в коммерческих наркологических центрах, чтобы не получить ограничения на вождение транспорта и ношение оружия, уточнил он. Самой важной мерой для сокращения потребления алкоголя в стране Крупицкий считает развитие пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев россиян, которые не сталкивались с алкогольной зависимостью.
Консультации «равный равному» не имеют доказательной эффективности и у них нет точного протокола порядка работы, поэтому качество такой терапии зависит исключительно от консультанта, рассказал «Ведомостям» клинический психолог, работающий с зависимостями, Игорь Гавин. В реабилитационных центрах важно развивать программы поведенческой терапии (когда больного учат справляться со своими эмоциями и ломкой), так как их эффективность уже доказана исследованиями, добавил он. Проблема муниципальных наркологических учреждений заключается в том, что наркологи часто пытаются влиять на отказ пациента от алкоголя стигматизацией и угрозами, сказал Гавин. При этом такие меры не работают в терапии, отметил он.