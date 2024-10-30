Алкоголь в Вологодской области разрешат продавать два часа в сутки

Алкоголь в Вологодской области разрешат продавать два часа в суткиЛюди не станут меньше пить, зато появится стимул для развития нелегальных точек продаж, предупреждает эксперт
Жесткие ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области все-таки планируется ввести. Видеообращение по этому поводу в своем Telegram-канале разместил новый глава региона Георгий Филимонов. В соответствии с заново опубликованным законопроектом, отпускать спиртное в магазинах будут в рабочие дни с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники сохранится привычный режим торговли (с 8.00 до 23.00). Филимонов заявил, что изначально «было два сценария» и он «выступал за жесткий и бескомпромиссный вариант» ограничения продажи алкоголя. Что это за вариант, губернатор не уточнил. «Но после многих обсуждений мы утвердили более мягкое решение», – заявил он.
В исходной версии документа двухчасовой режим продажи спиртного предлагалось установить и для новогодних праздников. Ее опубликовали, но потом удалили с местного интернет-портала правовой информации на прошлой неделе.
Свою инициативу губернатор теперь объяснил тем, что «Вологодчина и русский Север вымирают». По его словам, за последний год население области сократилось на 7500 жителей, что по масштабам сопоставимо с «целым муниципалитетом». 71% смертей жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем, а за год заболеваемость алкоголизмом выросла на 30%, утверждает Филимонов.
Численность населения Вологодской области, по данным Вологдастата на 1 января 2024 г., составляла 1 121 300 человек. Годом ранее этот показатель равнялся 1 128 800 человек. В период с января по август 2024 г. в регионе умерло 10 725 человек, родилось 5502 человека. Количество умерших по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросло на 526 человек, родившихся – снизилось на 493 человека.
При этом за последние четыре года количество алкогольных супермаркетов в Вологодской области выросло более чем втрое, заявил Филимонов: «Они на каждом шагу». «То, что мы предлагаем, по моему глубокому убеждению, является абсолютно щадящим, либеральным режимом. Законопроект не нарушает образ жизни и, к сожалению, бытовые привычки наших граждан», – заметил глава региона.
Где пьют и где не пьют
Самыми «пьющими» регионами по версии «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ – 2023» являются Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай. Самые «трезвые» субъекты – Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
В случае принятия документа законодательным собранием Вологодской области он вступит в силу 1 марта 2025 г.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав России и ФАС.
Если закон будет принят, никто пить меньше не будет, убежден директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его мнению, инициатива губернатора является «колоссальным стимулом к созданию альтернативных [нелегальных] систем продаж». Это предложение «явно нацелено прежде всего на пиар-воздействие, но это вызовет недовольство населения, которое посчитает, что людей не уважают, тогда как 95% употребляющих алкоголь – это нормальные люди», говорит Дробиз.
Исчезновение первоначальной версии законопроекта об ограничении продажи алкоголя может быть связано с тем, что кто-то губернатора пытался отговорить, но безуспешно, предположил политолог, основатель незарегистрированной Партии любителей пива Константин Калачев. Политолог Виталий Иванов считает, что подобные законы следом станут принимать и в других регионах.
Каждый регион вправе устанавливать дополнительные ограничения, связанные с местом и временем продажи алкоголя, напомнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. «Как депутат от Калмыкии, отмечу, что у нас в республике уже принят закон и планируется ввести некоторые ограничения [относительно сокращения времени продажи спиртного и расстояния между торговыми точками, реализующими алкоголь, и школами] уже в следующем году», – сказал он.
Двухчасовой режим продажи спиртного (с 8.00 до 10.00) действует в Чечне для вина и крепкого алкоголя. В Якутии алкоголь можно приобрести с 14.00 до 20.00, в Туве – с 11.00 до 15.00.