Алкоголь в Вологодской области разрешат продавать два часа в сутки

Жесткие ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области все-таки планируется ввести. Видеообращение по этому поводу в своем Telegram-канале разместил новый глава региона Георгий Филимонов. В соответствии с заново опубликованным законопроектом, отпускать спиртное в магазинах будут в рабочие дни с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники сохранится привычный режим торговли (с 8.00 до 23.00). Филимонов заявил, что изначально «было два сценария» и он «выступал за жесткий и бескомпромиссный вариант» ограничения продажи алкоголя. Что это за вариант, губернатор не уточнил. «Но после многих обсуждений мы утвердили более мягкое решение», – заявил он.