В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет

3 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента готова рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если соответствующая инициатива поступит от кабмина. Он напомнил, что до этого депутаты уже приняли закон о запрете продажи вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Были увеличены административные штрафы за реализацию такой продукции подросткам и введена уголовная ответственность за ее неоднократную продажу лицам младше 18 лет. Однако даже угроза жестких санкций не останавливает недобросовестных торговцев.