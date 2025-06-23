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В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет

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Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» 23 июня внесут в нижнюю палату парламента пакет законопроектов о введении запрета на продажу никотинсодержащей продукции и административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Проект подготовили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Документ предлагает изменения в ст. 14.53. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Миронов уточнил агентству, что, согласно проекту, штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции должен составить для физлиц от 20 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб. За продажу такой продукции несовершеннолетним штрафы для физлиц составят от 300 000 до 500 000 руб., для юрлиц – от 1,5 млн до 2 млн руб.

«Категорически нельзя продавать вейпы и электронные сигареты несовершеннолетним, но многие табачные лавки игнорируют этот и другие запреты, и раз так, то нужно принимать более жесткие меры», – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в России каждый год на фоне снижения потребления традиционных сигарет растет число граждан, которые используют электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. Согласно экспертной оценке, ими пользуются около 4 млн человек, в том числе и подростки.

Миронов добавил, что в июне депутаты также внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается наделить учителей полномочиями изымать у школьников сигареты и никотинсодержащую продукцию.

3 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента готова рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если соответствующая инициатива поступит от кабмина. Он напомнил, что до этого депутаты уже приняли закон о запрете продажи вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Были увеличены административные штрафы за реализацию такой продукции подросткам и введена уголовная ответственность за ее неоднократную продажу лицам младше 18 лет. Однако даже угроза жестких санкций не останавливает недобросовестных торговцев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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