Госдума готова поддержать полный запрет продажи вейпов
Госдума готова рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Спикер уточнил, что после поддержки министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым идеи полного запрета продажи вейпов депутаты ожидают соответствующую законодательную инициативу от кабмина. По словам Володина, парламентарии не только поддержат такой законопроект, но и обеспечат его оперативное рассмотрение.
«Вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний. Испарения вредны и для окружающих», – пояснил Володин.
Председатель Госдумы напомнил, что до этого депутаты уже приняли закон о запрете продажи вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Были увеличены административные штрафы за реализацию такой продукции подросткам, а также введена уголовная ответственность за ее неоднократную продажу лицам младше 18 лет. Однако, по мнению спикера, даже угроза жестких санкций не останавливает недобросовестных торговцев.
«Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия», – отметил Володин.
Он подчеркнул, что запрет на продажу вейпов соответствует запросам граждан. Это подтверждают результаты проведенных опросов, где россияне высказываются за ограничение оборота подобной продукции.
2 июня на мероприятии «Неделя российского ритейла» Алиханов выступил за полный запрет вейпов. Он отметил, что, хотя регулировать все запретами невозможно, в случае с вейпами это исключение.