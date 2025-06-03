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Госдума готова поддержать полный запрет продажи вейпов

Ведомости

Госдума готова рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер уточнил, что после поддержки министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым идеи полного запрета продажи вейпов депутаты ожидают соответствующую законодательную инициативу от кабмина. По словам Володина, парламентарии не только поддержат такой законопроект, но и обеспечат его оперативное рассмотрение.

«Вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний. Испарения вредны и для окружающих», – пояснил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что до этого депутаты уже приняли закон о запрете продажи вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Были увеличены административные штрафы за реализацию такой продукции подросткам, а также введена уголовная ответственность за ее неоднократную продажу лицам младше 18 лет. Однако, по мнению спикера, даже угроза жестких санкций не останавливает недобросовестных торговцев.

«Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия», – отметил Володин.

Он подчеркнул, что запрет на продажу вейпов соответствует запросам граждан. Это подтверждают результаты проведенных опросов, где россияне высказываются за ограничение оборота подобной продукции.

2 июня на мероприятии «Неделя российского ритейла» Алиханов выступил за полный запрет вейпов. Он отметил, что, хотя регулировать все запретами невозможно, в случае с вейпами это исключение.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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