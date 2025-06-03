Госдума готова поддержать полный запрет продажи вейпов

Председатель Госдумы напомнил, что до этого депутаты уже приняли закон о запрете продажи вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Были увеличены административные штрафы за реализацию такой продукции подросткам, а также введена уголовная ответственность за ее неоднократную продажу лицам младше 18 лет. Однако, по мнению спикера, даже угроза жестких санкций не останавливает недобросовестных торговцев.