В России унифицируют регулирование табачных изделий, электронных сигарет и вейпов

Большой ошибкой назвал запрет никотиновых пэков директор департамента по работе с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин: количество нитрозаминов в пэках в разы ниже, чем в сигаретах и даже в нагреваемом табаке; при должном регулировании такая продукция дает возможность снизить риски для здоровья для российских курильщиков при переключении на нее. После вступления закона в силу продавать пэки в России BAT не будет. Но данная продукция не запрещена на рынках Белоруссии и Узбекистана, предупреждает Барвин, и может попападать на рынок нелегально, так как спрос на нее у потребителя высок. Если бы государство регулировало категорию, то при введении налогов на пэки могло бы получить до 5 млрд руб. в год, отмечает он.