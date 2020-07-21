В России унифицируют регулирование табачных изделий, электронных сигарет и вейпов

В России унифицируют регулирование табачных изделий, электронных сигарет и вейповНекурительная продукция – пэки и пастилки – будет запрещена
Госдума единогласно приняла во втором чтении пакет изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Альтернативные средства потребления никотина частью приравняли к сигаретам, а частью запретили.
Итоговые поправки к антитабачному закону разрабатывались долго, состояли из нескольких десятков пунктов, «решением коллег доволен», заявил «Ведомостям», один из разработчиков законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Третье чтение назначено на 22 июля.
Инициативу продвигал Минздрав. Законопроект связан с ростом популярности электронных курительных изделий среди детей и молодежи, продолжает Рязанский. В конце 2019 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил разработанную Минздравом Концепцию государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в РФ до 2035 г. Ожидаемыми результатами реализации концепции должны стать «сокращение распространенности потребления населением РФ до 21% табака, сокращение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до 1000 шт. в год».
Основная идея законопроекта – унифицировать регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции. Это понятие объединит электронные сигареты, вейпы и кальяны, говорит Рязанский. Продукция будет приравнена к табачным изделиям, на нее распространятся все соответствующие запреты, продолжает он: нельзя будет использовать их в общественных местах, продавать в интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать. К обороту запрещены никотиносодержащие продукты орального потребления – пэки.
Для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) устанавливается максимальное содержание никотина в жидкостях в размере 20 мг на 1 мл. В несколько раз увеличиваются штрафы за продажу никотиносодержащих изделий несовершеннолетним, соответствующие изменения будут внесены в КоАП. Переходный период с момента вступления закона в силу – 180 дней.
Альтернативные средства доставки никотина, испарители и электронные сигареты, есть у всех крупнейших производителей табака: JTI (устройства Logic и Ploom), Imperial Tobacco (myblu), Philip Morris (IQOS), British American Tobacco (устройство glo, а также никотиновые пэки Lyft).
Участники рынка уверены: запрещающие меры не снизят потребление никотиносодержащих продуктов, а приведут лишь к росту нелегального рынка. Короткий переходный период может усложнить подготовку бизнеса и потребителей к новым нормам, предупреждает директор по работе с органами государственной власти JTI Василий Груздев. А одинаковые правила потребления никотиносодержащей продукции и традиционного табака, по его мнению, вообще противоречат федеральному закону по охране здоровья от табачного дыма, когда потребитель более безопасной никотиносодержащей продукции будет вынужден употреблять ее в тех же местах, что и курильщик традиционных сигарет. Правильным было бы создать отдельные зоны для использования альтернативных никотинсодержащих продуктов, согласен Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис интернэшнл» в России: в случае отсутствия раздельных зон для потребления никотинсодержащей продукции часть курильщиков, уже переключившихся на менее вредные бездымные продукты, может вернуться к курению сигарет.
Запрет на жидкости для ЭСДН с содержанием никотина больше 20 мг/мл Груздев назвал «научно не обоснованной мерой», которая приведет к ограничению конкуренции и росту нелегального рынка. Для заядлых курильщиков важна достаточная компенсация никотина, согласен представитель JUUL Labs в России: мера снизит конкурентоспособность электронных сигарет по сравнению с обычными и приведет к уменьшению переходов к потенциально менее вредным продуктам от обычных сигарет, которые ежегодно уносят жизни 310 000 россиян.
Сама по себе норма в 20 мг/мл недостаточна, поскольку не определены инструменты, утвержденные методы измерений, а также аттестованные лаборатории, которые будут их проводить, добавляет Илона Миртова, директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии.
Большой ошибкой назвал запрет никотиновых пэков директор департамента по работе с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин: количество нитрозаминов в пэках в разы ниже, чем в сигаретах и даже в нагреваемом табаке; при должном регулировании такая продукция дает возможность снизить риски для здоровья для российских курильщиков при переключении на нее. После вступления закона в силу продавать пэки в России BAT не будет. Но данная продукция не запрещена на рынках Белоруссии и Узбекистана, предупреждает Барвин, и может попападать на рынок нелегально, так как спрос на нее у потребителя высок. Если бы государство регулировало категорию, то при введении налогов на пэки могло бы получить до 5 млрд руб. в год, отмечает он.