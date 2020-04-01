Крупнейшие табачные компании просят помощи правительства
Исключение табачной продукции из перечня товаров первой необходимости привело к вынужденной остановке производства четырех крупнейших табачных компании в России – «Дж. Т. И. Россия», «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг», «Бритиш американ тобакко Россия» (БАТ) и «Империал тобакко», говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Письмо подписал исполнительный директор Совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов. «Ведомости» ознакомились с копией письма и направили запрос в правительство.
В тексте письма сказано, что Воронцов действует по поручению производителей табака. Представители «Бритиш американ тобакко Россия» и «Дж. Т. И. Россия» это подтвердили, их коллеги из «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг» и «Империал тобакко» от комментариев отказались.
Табачная продукция не вошла в перечень товаров первой необходимости от 29 марта. Утвержденный правительством перечень включает в себя то, что можно производить в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавируса. Всего в списке 23 пункта, среди них санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, сухие и влажные салфетки, мыло, зубная паста, туалетная бумага, спички, свечи, товары для детей, бензин и дизельное топливо, зоотовары.
По указу президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля во избежание санкций и штрафов все табачные компании были вынуждены остановить производство, говорится в письме. А сигареты – один из ключевых товаров повседневного спроса, уверяет Воронцов, ссылаясь на опрос взрослого населения ВОЗ о потреблении табака. В России более 36 млн человек являются его потребителями, напомнил он.
Табачная отрасль обеспечивает ежегодные акцизные поступления в размере около 600 млрд руб., на ее предприятиях в России занято более 10 000 человек. Остановка работы означает, что федеральный бюджет недополучит минимум 10 млрд руб. акцизов за каждую неделю простоя, отмечается в письме. Кроме того, будут сорваны контракты на поставку сигарет, появится дефицит легальной табачной продукции, нелегальный рынок резко вырастет, перечисляет Воронцов.
Поэтому Воронцов просит правительство рассмотреть возможность добавить табачную продукцию в перечень непродовольственных товаров первой необходимости или иным образом дать предприятиям табачной промышленности возможность продолжить работу.
Уже остановлены фабрики «БАТ-СПб» (принадлежит «Бритиш американ тобакко»), табачные заводы «Петро» (принадлежит JTI) в Санкт-Петербурге, подтвердили представители компаний. О приостановке работы сообщили также «Филип Моррис Ижора» (аффилированная компания «Филип Моррис интернэшнл» в России) и «Империал тобакко Волга» (принадлежит «Империал тобакко»).
Остановка производства и продаж сигарет спровоцирует ажиотажный спрос и, несмотря на наличие запасов, приведет к дефициту, предупреждает директор БАТ по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям в России, Центральной Азии и Белоруссии Яна Гуськова.
Каждая неделя простоя фабрики означает 855 млн руб. акцизов, недополученных федеральным бюджетом, подсчитала директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал тобакко» в России и Центральной Азии. 2 млрд руб. акцизов в неделю платит «БАТ-СПб», добавляет Гуськова.
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукта для потребителей», – уверяет Василий Груздев, директор по работе с органами государственной власти «Дж. Т. И. Россия». Запасы, по его словам, сформированы на всех уровнях цепочки поставок, но «дальнейшая приостановка операций может привести к сбоям».
Приостановка производства на более длительный срок может привести к срыву контрактов на поставку табака и возникновению дефицита легальной продукции, подтверждает Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис интернэшнл» в России. Освободившуюся нишу займут поставщики нелегальных сигарет, добавляет директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.
В ноябре прошлого года аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет и подсчитало, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; в 2018 г. агентство оценивало ее в 8,4%.