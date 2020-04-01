Крупнейшие табачные компании просят помощи правительства

По указу президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля во избежание санкций и штрафов все табачные компании были вынуждены остановить производство, говорится в письме. А сигареты – один из ключевых товаров повседневного спроса, уверяет Воронцов, ссылаясь на опрос взрослого населения ВОЗ о потреблении табака. В России более 36 млн человек являются его потребителями, напомнил он.