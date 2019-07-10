Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Миллиарды в табачном дыму

Налоговики всерьез взялись за табачный рынок

Они насчитали крупнейшим компаниям претензии минимум на 60 млрд рублей

Претензии, которые налоговики начали предъявлять табачным компаниям, разрастаются. По итогам выездных проверок российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также «Донскому табаку» (с 2018 г. входит в Japan Tobacco International, JTI) доначислено 60 млрд руб., сообщил федеральный чиновник, и это без учета пеней и штрафов. Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили «Ведомостям» их сотрудники и топ-менеджеры.

Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачные компании последние два года. Служба обратила внимание на резко возраставший в IV квартале выпуск сигарет, которые производители старались отгрузить в этот же период аффилированным с ними дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Чтобы пресечь подобную практику, были приняты поправки в Налоговый кодекс. С 2017 г. если табачные компании в IV квартале слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячные показатели предшествующего года, то при продаже им придется платить акциз на 30% выше обычного. По данным Росстата, до 2017 г. производство сигарет постоянно росло в октябре – декабре по сравнению с июлем – сентябрем: в 2014 г. – на 25%, в 2015 г. – на 15,5%, в 2016 г. – на 4%. После принятия поправок оно, напротив, сократилось.

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Комментарии
Лукоп
06:30 11.07.2019
Всё равно не хватит денег! Маловато у табачников их.....
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