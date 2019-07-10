Налоговики всерьез взялись за табачный рынок

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ФНС ищет деньги в схемах работы табачных фабрик Евгений Разумный / Ведомости

Претензии, которые налоговики начали предъявлять табачным компаниям, разрастаются. По итогам выездных проверок российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также «Донскому табаку» (с 2018 г. входит в Japan Tobacco International, JTI) доначислено 60 млрд руб., сообщил федеральный чиновник, и это без учета пеней и штрафов. Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили «Ведомостям» их сотрудники и топ-менеджеры.

Федеральная налоговая служба (ФНС) активно проверяет табачные компании последние два года. Служба обратила внимание на резко возраставший в IV квартале выпуск сигарет, которые производители старались отгрузить в этот же период аффилированным с ними дистрибуторам. Искусственно наращивая продажи, компании фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Чтобы пресечь подобную практику, были приняты поправки в Налоговый кодекс. С 2017 г. если табачные компании в IV квартале слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячные показатели предшествующего года, то при продаже им придется платить акциз на 30% выше обычного. По данным Росстата, до 2017 г. производство сигарет постоянно росло в октябре – декабре по сравнению с июлем – сентябрем: в 2014 г. – на 25%, в 2015 г. – на 15,5%, в 2016 г. – на 4%. После принятия поправок оно, напротив, сократилось.