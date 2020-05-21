Чиновники предложили запретить продажу табака в торговых сетях

Отнести розничную торговлю табаком к исключительной монополии малого торгового бизнеса, в том числе киосков и павильонов печати, и запретить реализацию табака в торговых сетях – такие идеи содержатся в национальном плане восстановления экономики. Предложения внесены Минсельхозом и Минпромторгом. Позиция Минэкономразвития: идея требует дополнительной проработки, сказано в документе. «Ведомости» ознакомились с его копией. Его подлинность подтвердили два федеральных чиновника: документ обсуждался в среду в правительстве.