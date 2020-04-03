Правительство пошло навстречу крупнейшим табачным компаниям
Правительство рекомендовало региональным властям включить в перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию. Рекомендация содержится в письме, подписанном вице-премьером Викторией Абрамченко 2 апреля и адресованном руководителям субъектов Федерации. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Подлинность письма подтвердил представитель Абрамченко.
Правительство утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости 27 марта. Товары из списка можно производить в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавируса с 30 марта по 5 апреля. Всего в нем 23 позиции, в том числе санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, сухие и влажные салфетки, мыло, зубная паста, туалетная бумага, спички, свечи, товары для детей, бензин и дизельное топливо, зоотовары. Табачной продукции в перечне нет.
При этом правительство дало право регионам «дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории».
В итоге по указу президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля во избежание санкций и штрафов все табачные компании были вынуждены остановить производство. 2 апреля Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.
31 марта Совет по вопросам развития табачной промышленности по поручению крупнейших табачных компаний направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Остановка работы означает, что федеральный бюджет недополучит минимум 10 млрд руб. акцизов за каждую неделю простоя, отмечалось в письме. Табачная отрасль обеспечивает ежегодные акцизные поступления в размере около 600 млрд руб., на ее предприятиях в России занято более 10 000 человек. Кроме того, табачные компании жаловались на срыв контрактов на поставку сигарет, дефицит легальной табачной продукции и резкий рост нелегального рынка.
Поручение Абрамченко разумное и экономически обоснованное, говорит директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова: многие предприятия в России будут испытывать трудности с выплатой налоговых обязательств, а табачная отрасль является крупнейшим налогоплательщиком в государственный бюджет. Кроме того, будут удовлетворены потребности 36 млн совершеннолетних курящих граждан страны, для которых сигареты являются товаром ежедневного пользования.
Санкт-Петербург – ключевой производственный регион табачной продукции. Расположенные здесь фабрики производят более 50% сигарет в России, говорит Яна Гуськова, директор «БАТ» по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь. Компания ждет от региональных властей соответствующего нормативно-правового акта, после этого фабрика «БАТ-СПб» готова возобновить работу незамедлительно.
Приветствует рекомендацию правительства и директор по работе с органами государственной власти «Дж. Т. И. Россия» Василий Груздев. По его информации, в нескольких регионах, где находятся фабрики по производству сигарет, власти уже включили табак в региональный список непродовольственных товаров первой необходимости и заводы смогли возобновить работу.
В администрации Санкт-Петербурга на запрос «Ведомостей» прислали ссылку на сайт городской администрации, где указано, что «производители табачных изделий не будут останавливать работу».
Представитель администрации Ростовской области сообщил, что распоряжением губернатора с 1 апреля табак включен в список товаров первой необходимости.
«Ведомости» ожидают ответов от администраций Ленинградской, Волгоградской и Липецкой областей, где также расположены табачные фабрики. Представитель «Филип Моррис интернэшнл» на запрос не ответил.