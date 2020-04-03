Правительство пошло навстречу крупнейшим табачным компаниям

Правительство утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости 27 марта. Товары из списка можно производить в нерабочую неделю, объявленную для борьбы с распространением коронавируса с 30 марта по 5 апреля. Всего в нем 23 позиции, в том числе санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, сухие и влажные салфетки, мыло, зубная паста, туалетная бумага, спички, свечи, товары для детей, бензин и дизельное топливо, зоотовары. Табачной продукции в перечне нет.